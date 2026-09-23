Empleados de local de cobranza en La Teja involucrados en estafa por 13,2 millones de pesos: hay 13 condenados

El Ministerio del Interior informó este miércoles sobre la condena de 13 personas involucradas en un esquema de lavado de activos en un local de cobranzas del barrio La Teja, en Montevideo.

La investigación comenzó cuando una entidad bancaria y la misma empresa de cobranzas denunció que en la sucursal hubo un incremento exponencial de los depósitos bancarios, que no se correlacionaba con la operativa cotidiana.

Millones faltantes

Ante la advertencia, la dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol de la Policía constató en el local una falta de dinero en efectivo. Se detectó que los paquetes que debían contener billetes de $ 1000 en realidad contenían parcialmente billetes de $ 20, habiendo en la caja fuerte un monto total de dinero mucho menor al esperado.

A su vez se descubrió que en el local se estaban acreditando supuestos saldos bancarios usando comprobantes y capturas de pantalla editadas. En realidad, esos saldos no existían.

También los empleados hacían operaciones falsas a través de dispositivos de pago electrónico (POS). Eso permitía la acreditación de fondos que en la realidad no ingresaban a la caja del local.

Se calculó en total un faltante de $ 13.200.000 entre la caja fuerte y las cuentas bancarias de la sucursal, dinero que mediante los mecanismos de fraude se habían transferido a varias cuentas.

Las condenas

Una vez la investigación permitió identificar a todos los responsables, se los detuvo bajo disposición de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos para ser llevados ante la Justicia.

Por un lado, 12 personas fueron responsabilizadas por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno como coautores de un delito de estafa (la mitad de ellos por delito continuado). La pena es de 16 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Por otro, la responsable del local fue condenada como autora de un delito continuado de estafa a la pena de 24 meses de prisión. Tres meses serán de prisión efectiva, otros tres con arresto domilario durante la noche y el resto de la pena tendrá régimen de libertad a prueba.