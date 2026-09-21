Condenaron a un hombre por matar con “extrema violencia, tortura y hasta sadismo” al gato de su vecina

La Fiscalía General de la Nación informó que logró la condena de un hombre de 41 años, señalado por sus vecinos en Santa Lucía (Canelones) como culpable de desapariciones de gatos en el barrio y denunciado por ocasionar la muerte a uno el pasado 15 de junio.

Si bien en Uruguay el maltrato animal no está tipificado como delito -más allá de las sanciones posibles por la Ley de Bienestar Animal (18.471)-, se pudo imputar su conducta como delito de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada.

Esto es porque, en el último hecho, el hombre ingresó a la casa de la víctima para robarle su mascota y llevarla a su propia vivienda, donde la mató a palazos con “extrema violencia, tortura y hasta sadismo”.

Se entendió así que, además del hurto, la violencia ejercida sobre el animal también fue ejercida sobre su dueña y otros integrantes del hogar.

Previamente el hombre había amenazado a otros vecinos con hacerle lo mismo a sus mascotas, y era sospechado de causar la desaparición de varios gatos.

La condena

Tras la imputación, que había ordenado como medida cautelar el arresto domiciliario por 90 días, el pasado martes el Juzgado Letrado en lo Penal de Canelones de 4to Turno condenó al victimario en proceso abreviado a cumplir con 14 meses de prisión y una multa de 20 Unidades Reajustables.

Juzgado de Canelones. Foto: Diego Píriz

Esto es en régimen de libertad a prueba: los primeros tres meses tendrá arresto domiciliario total, y durante el resto de la condena será vigilado por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Tendrá que presentarse una vez por semana en una seccional policial, cumplir durante cuatro meses con trabajo comunitario y mantener un tratamiento psicológico por su consumo de alcohol.

Se lo identificó finalmente como responsable de tres delitos; hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real, daño y un violencia privada especialmente agravada.