Prisión preventiva para joven que arrojó una bomba molotov y causó graves quemaduras a dos menores

La Justicia imputó este domingo a la joven de 19 años acusada de arrojar una bomba molotov hacia una vivienda en la ciudad de Mercedes, donde las llamas alcanzaron a un niño de dos años y a una adolescente de 17.

La mujer fue imputada como presunta autora de un delito de incendio con dos delitos de lesiones personales graves. Como medida cautelar, deberá cumplir 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El ataque ocurrió sobre las 10:50 del viernes en las inmediaciones de las calles Jazmín y Sarandí, en el barrio Jardines del Hipódromo. Según informó la Jefatura de Policía de Soriano, el episodio se produjo durante un enfrentamiento entre integrantes de dos familias.

El jefe de Policía departamental, Luis Rodríguez, señaló que el conflicto comenzó con una pelea entre dos mujeres y luego involucró a más personas. Además, indicó que las familias mantenían diferencias desde hacía varios años.

En medio de la confrontación, la ahora imputada habría arrojado una botella tipo molotov hacia el patio de una vivienda. El fuego alcanzó al niño y a la adolescente, quienes fueron trasladados para recibir asistencia médica.

El niño fue atendido inicialmente en el Hospital de Mercedes, donde le diagnosticaron quemaduras en la vía aérea. Debido a la gravedad de las lesiones fue derivado a Montevideo y quedó internado en el Hospital Pereira Rossell.

El pequeño sufrió quemaduras graves en parte de la cara, una oreja, el cuello, la boca y la nariz. La adolescente también resultó herida y recibió asistencia médica.

La Policía Científica trabajó en el lugar y la investigación quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, bajo la dirección de la Fiscalía de Mercedes de 1er Turno. Las actuaciones permitieron identificar y detener a la joven, quien posteriormente fue conducida ante la Justicia.