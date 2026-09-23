Ministerio de Trabajo envió propuesta para el conflicto portuario: tiene tres puntos y dice no querer "innovar"

Tal como había anunciado el ministro de Trabajo, Juan Castillo, este miércoles su cartera presentó una "propuesta de acercamiento" para intentar solucionar el conflicto portuario, que tiene enfrentados a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). Ambas partes negocian desde hace varios meses un nuevo convenio colectivo, hasta el momento sin éxito.

"La presente propuesta no pretende innovar, sino recoger las posiciones manifestadas por ambas partes y poner sobre la mesa un planteo respecto de los temas pendientes", dice el documento al que accedió El País, antes de referirse a tres puntos concretos.

El primero, que es el tema sobre el que más se ha conversado en este conficto, hace alusión a la cantidad de jornales asegurados que reclaman los trabajadores de TCP. Partiendo de la base de la propuesta que elaboró la empresa el pasado 28 de agosto, "se propone que a partir del mes mayo del año 2027, los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasarán a tener 21 jornales asegurados". "Los demás aspectos —se agrega— se mantienen de acuerdo al documento referido".

El segundo punto refiere a una "partida extraordinaria a la firma". También teniendo como punto de partida la misma el planteo de finales de agosto, se exhorta a ambas partes a establecer "un punto medio" respecto al bono a pagar como concepto de "partida extraordinaria", pero el detalle de este número no fue incluido en el texto.

Por último, "se propone el establecimiento de una partida diferencial excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo".

Como conclusión, quedó por escrito que "la presente constituye una propuesta de acercamiento, por lo que se exhorta a ambas partes a analizarla en la búsqueda de soluciones definitivas a los aspectos aún pendientes, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que pueda ser resuelto el próximo lunes".