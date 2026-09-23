"Un cobarde criminal": detuvieron a hombre que robó y arrastró por la vereda a una anciana en Malvín Norte

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, anunció este miércoles que fue detenido un delincuente que el pasado 11 de setiembre había robado una cartera a una octogenaria en las calles Alto Perú y Tabobá en Malvín Norte.

Tal como se puede apreciar en un registro de una cámara de videoviglancia al que accedió Subrayado (Canal 10), el hurto provocó que la mujer cayera al suelo y fuera arrastrada por la vereda.

Violenta rapiña a mujer de 82 años; delincuente en bici le arrebató la carterahttps://t.co/zobkgWjOn1 pic.twitter.com/IJArcw8EdX — Subrayado (@Subrayado) September 12, 2026

"Fue un hecho muy comentado por la opinión pública, porque se traficó mucho por redes", consideró Clavijo en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de la jefatura capitalina.

El jerarca policial explicó que la mujer de 82 años, "fue rapiñada por un cobarde criminal" que podría "haberle generado lesiones muy graves".

Clavijo detalló que desde el día en el que ocurrió la rapiña, "todo el equipo de Investigaciones de la Zona Operacional II estuvo trabajando". En esa línea, reveló que el asaltante fue identificado dos días después del asalto.

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo. Foto: El País.

"Habíamos logrado obtener declaraciones y poner en conocimiento a la fiscal del caso, se elevó una carpeta técnica que arrojó como resultado una orden de detención y allanamiento que se ejecutó la semana pasada, pero no se ubicó al autor de la rapiña", indicó el jefe de Policía montevideano.

Aún así, señaló que por la tarde del pasado martes un equipo de patrullaje logró detener al asaltante tras identificarlo y constatar que se encontraba requerido.

"En estos momentos está declarando ante la Justicia, es un hombre de 33 años con siete antecedentes penales, y esperamos que el resultado de la decisión judicial en este caso sea su octavo antecedente penal", consideró Clavijo.

Además, reveló que el asaltante residía en Malvín Norte. En cuanto a sus antecedentes, seis son por hurto y el último de ellos por una rapiña ocurrida en el año 2017.

Negro: "Estamos tratando de evitar este tipo de hechos"

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al hecho en una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado miércoles 16 y consideró que este hecho "hace que nos preocupemos especialmente por la situación en Malvín Norte".

"Estamos presentes en el lugar tratando de evitar este tipo de hechos", consideró Negro.