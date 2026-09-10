Destruyeron lomos de burro construidos por delincuentes en Malvín Norte: hay un detenido

La Policía realizó este jueves un operativo en conjunto con autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) en Malvín Norte, donde se destruyeron lomos de burro irregulares. También hubo un detenido y se incautaron un arma de fuego y varios vehículos.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, del procedimiento -que tuvo lugar en la calle Boix y Merino- participaron más de 40 efectivos. En el lugar se establecieron puntos de control y se realizó patrullaje, así como registros de personas y vehículos. Además, se desplegaron seis móviles, un blindado, un camión y 11 motos.

Desde la dependencia policial resaltaron que el operativo permitió identificar a 52 personas y registraron un total de 48 vehículos. En cuanto al detenido, se trata de un joven de 24 años, quien atentó contra funcionarios policiales tras provocar daños a un móvil policial.

Paralelamente, se realizaron 19 espirometrías, todas con resultado negativo. Por otro lado, se aplicaron 30 multas de tránsito.

Vehículos desplegados en el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

Incautaciones, detenidos y un choque durante el procedimiento

Según explicó el jefe de la Jefatura Operacional V y líder del operativo, Yul Melneciuc, en el lugar "se procedió a romper lomos de burro que habían hecho los vecinos de la zona".

"Son lomos de burro irregulares para cuando vienen vehículos, [estos] aminoren la marcha, y muchas veces en esos lugares se procede a efectuar hechos ilícitos", dijo Melneciuc en diálogo con Telemundo (Teledoce).

El jefe policial detalló que hubo una persona detenida previo al inicio del operativo, además, se incautó un arma de fuego y varias motos. "También tuvimos un impacto de un vehículo que aparentemente se quiso dar a la fuga y nos chocó una camioneta", acotó.