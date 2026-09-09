Incautaron un fusil de asalto y cargadores caracol durante investigación por desaparición de joven de 21 años

La denuncia de una madre por la desaparición de su hijo el pasado 29 de agosto, ramificó este miércoles en la incautación por parte de la Jefatura de Policía de Montevideo de un fusil de asalto AR-15, una pistola Glock modificada con un Kit Roni y tres cargadores caracol dobles con capacidad de 100 municiones, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

Estos elementos se encontraron en una vivienda cercana a las calles Romeo Gavioli y Arturo Senes, en el barrio Villa Sarandí. El allanamiento formó parte de las actuaciones que personal de la Zona Operacional 4 está realizando para dar con un joven de 21 años, poseedor de antecedentes penales, que según el relato de familiares fue a comprar una moto y no volvió.

Se trata de Robert Mijael Duarte Da Silva. Según la alerta del Ministerio del Interior en el Portal de Personas Ausentes, mide 1,67 metros y es de contextura delgada. Tiene piel trigueña con varios tatuajes en el cuerpo, ojos marrones y pelo lacio castaño. También tenía renguera al caminar y usaba muletas.

Robert Mijael Duarte Da Silva, desaparecido en el barrio Villa Sarandí. Imagen: Ministerio del Interior

Según la declaración de su primo, que lo acompañó hasta la vivienda donde se iría a negociar la compra, el joven ingresó solo. Posteriormente este familiar escuchó disparos dentro, y más tarde personas salieron y lo hirieron de bala en la pierna, pero logró escapar.

La madre de Duarte añadió en diálogo con Telemundo (Canal 12) que, pocas horas luego de radicar la denuncia, efectivos policiales fueron al lugar y no encontraron señales de su hijo. En los allanamientos posteriores tampoco se encontraron mayores indicios de Duarte, y actualmente se rastrea la zona con perros de la Policía.

Si bien en el operativo de este miércoles fueron detenidas cuatro personas, fue únicamente por la posesión de los fusiles y las municiones, dado que no se probó al momento la conexión con la desaparición.