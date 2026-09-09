Nueva incautación de droga en el norte: hay tres detenidos por una plantación de marihuana en Rivera

El Ministerio del Interior compartió este miércoles los detalles de la operación policial “Manantial”, que permitió desarticular una organización dedicada a la plantación de marihuana en Rivera.

Durante la mañana, efectivos de Operaciones Especiales realizaron seis allanamientos en la capital departamental y en una zona rural, donde la Dirección de Investigación de la Regional Norte había constatado la producción ilegal.

En el lugar detuvieron a tres personas: un hombre de 24 años, sin antecedentes penales; y a un hombre de 32 y una mujer de 61 que sí poseían antecedentes. Prestarán declaración en la tarde de este miércoles en Fiscalía.

A su vez se incautaron unas 355 plantas de marihuana y casi cinco kilos de cogollos en bolsas de nylon, además de varios instrumentos utilizados durante el proceso de producción. También tenían una escopeta, una pistola con sus números identificadores limados, una chumbera, dos camionetas y una moto.

Igual estrategia que en Artigas

En la operación, conducida bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 3° Turno Semiespecializada de Rivera, apoyaron unidades de Aviación de la Policía y la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

“Viene dentro de esa estrategia que estamos estableciendo en la frontera en cuanto al patrullaje, la intervención, la investigación y la neutralización de grupos que puedan estar operando”, dijo en rueda de prensa el comisario general José Manuel Azambuya.

Si bien son hechos desvinculados, explicó que dicha estrategia es la que también permitió la incautación de 400 kilos de cocaína y pasta base en Artigas.

“No hubo enfrentamiento, por suerte no hubo ningún policía lesionado. Eso marca el profesionalismo de la Policía Nacional, la sorpresa, la planificación, fue una excelente ejecución”, celebró.