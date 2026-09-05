Detalles detrás de incautación de 400 kilos de droga en Artigas: siete detenidos y líder con antecedentes

El Ministerio del Interior convocó a una conferencia de prensa en la tarde de este viernes, para brindar mayores detalles sobre la “Operación Polux” que permitió incautar más de 400 kilos de droga arrojados desde una avioneta en el departamento de Artigas.

El titular de la cartera, Carlos Negro, comentó que el resultado devino de una investigación que comenzó en el pasado mes de febrero, cuando la Policía comenzó a monitorear la actividad de las personas vinculadas al caso tanto en Artigas como en Salto.

Se trata de una estructura criminal “muy compleja”, remarcó por su parte el comisario general Pablo Lotito. Si bien la banda es uruguaya, tiene vínculos “evidentes” con el extranjero.

Conferencia del ministro del Interior, Carlos Negro, junto a autoridades policiales. Foto: Ministerio del Interior.

Tras los trabajos de inteligencia, se pudo identificar una zona rural cercana a Baltasar Brum (Artigas) como probable lugar para el aterrizaje de un cargamento de estupefacientes.

El jueves, día del operativo, los efectivos policiales desplegados en dicha zona detectaron el sobrevuelo de una avioneta y varios bultos cayendo de ella, mientras que los integrantes de la banda aguardaban para recogerlos.

Así se interceptaron tres vehículos en el lugar y, simultáneamente, se realizaron 11 allanamientos en Salto, logrando la detención de siete personas involucradas.

Entre ellos estaba el líder de la organización, un hombre de 40 años que en el año 2019 fue detenido con 800 kilos de cocaína en Ciudad de la Costa (Canelones), y condenado por ello, recordó el comisario.

Y advirtió: “Tenía vínculos con (Sebastián) Marset, y no se descarta que ahora los siga teniendo”.

La droga finalmente incautada está compuesta por 300 kilos de cocaína y 100 kilos de pasta base, las dos de origen peruano, indicó Negro.

Su valor aproximado asciende a unos US$ 3 millones en el mercado uruguayo y US$ 14 millones en el mercado europeo. En total, equivalen a unas 2 millones de dosis para el consumo.

Drogas incautadas en Artigas tras el operativo "Polux". Foto: Ministerio del Interior

Se presume que la cocaína tenía como destino su exportación a otro país, mientras que la pasta base sería para el consumo interno, desarrolló Lotito. Aclaró sobre lo último que podría no ser el caso, ya que se detectaron envíos de pasta base a Europa.

En el operativo también se incautaron seis vehículos, un arma de fuego, nueve celulares, una moto de agua, 23 tarrinas de combustible de aviación, dispositivos handy y 1 DVR.

Hay una persona vinculada a la banda que aún es requerida por la Policía.