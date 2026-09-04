Con símbolo de un delfín y envuelta en bolsas: divulgan imágenes de cocaína incautada en un campo en Artigas

El Ministerio del Interior divulgó este viernes las primeras imágenes de los más de 400 kilos de cocaína incautada en el departamento de Artigas.

Según se observa en un video difundido por la cartera, la droga se encontraba en un campo dentro de bolsas de arpillera verdes y envueltas en nylon. La filmación se hizo en el campo donde se incautó la droga. Además, se difundieron imágenes de que la droga tenía el símbolo de un delfín.

Droga incautada en Artigas con forma de delfín. Foto: Ministerio del Interior.

Una investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional permitió la incautación de la droga en la jornada del jueves.

La sustancia fue arrojada desde el aire por una avioneta y se contabilizaron nueve paquetes.

Hay cinco personas detenidas por el caso. La investigación se encuentra en curso y se prevé en la tarde una conferencia de prensa de las autoridades para dar más detalles.