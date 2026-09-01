Policía investiga el hallazgo de un cráneo y varios huesos en el Cerrito de la Victoria

La Policía encontró este martes varios huesos en una vereda en el cruce de Joaquín Artigas y Hum, en el barrio Cerrito de Montevideo.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, un vecino que circulaba por la zona llamó al 911 tras encontrar los restos óseos en el lugar. Las autoridades presumen que se trata de restos humanos.

Allí, personal de la Seccional 12.ª se encontró en una boca de tormenta un cráneo y otros huesos. Estos restos serán periciados por personal de Policía Científica.

La calle Joaquín Artigas debió ser cortada para que la Policía trabaje en el lugar y preserve la escena. En la zona se encuentran varias cámaras de videovigilancia. Las autoridades trabajan en determinar la procedencia y la identidad de los restos.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Un vecino encontró restos óseos en la vereda en el Cerrito de la Victoria y dio aviso al 911. La Policía trabaja en el lugar. Informa los detalles @LeoPedrouza. pic.twitter.com/nPnXhBNdpg — Telenoche (@TelenocheUy) September 1, 2026

Alertan por una nueva modalidad de robo de autos en Montevideo

El fiscal adscripto de Flagrancia de Montevideo, Willian Rosa, denunció este martes una nueva modalidad de delito en varias zonas de la capital, donde delincuentes utilizan inhibidores de señal que impiden que los automóviles estacionados queden cerrados, lo que permite ingresar a los vehículos y robar pertenencias.

"Advertencia: hemos trabajado algunos casos con una modalidad delictiva sofisticada mediante la cual se utilizan inhibidores de señal para impedir que los vehículos queden cerrados pese a accionar el bloqueo, luego los delincuentes ingresan y roban", dijo Rosa en su cuenta de X.

Advierten por nueva modalidad de robo de vehículos. Foto: Archivo.

El magistrado llamó a "extremar cuidados" y verificar de manera manual las puertas de los autos. A su vez, recomendó no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y en caso de constatar movimientos sospechosos, llamar al 911.

"Luego de ocurrido los hechos, la Policía puede encontrar a los responsables, la Fiscalía acusarlos y el Poder Judicial condenarlos, pero muchas veces el daño ya está hecho, por eso es importante prevenir", añadió.