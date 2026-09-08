Condenaron a tres personas por la venta de medicamentos para adelgazar sin el aval del MSP

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 1° Turno condenó este martes a tres personas que integraban una banda dedicada al ingreso y comercialización ilegal de medicamentos. Los productos -ofrecidos como tratamientos para adelgazar- eran vendidos a través de las redes sociales y luego distribuidos en distintos puntos del país.

Según informó el Ministerio del Interior, una mujer de 26 años fue formalizada como autora "penalmente responsable de un delito continuado de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello y un delito continuado de contrabando, todo en régimen de reiteración real". La pena que se le aplicó fue de 24 meses de prisión, que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba.

Medicamentos incautados. Foto: captura de video del Ministerio del Interior.

También fue condenado un hombre de 30 años como autor penalmente responsable de "un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello, a cumplir la pena de 12 meses de prisión", que serán cumplidos en régimen de libertad a prueba.

El tercer condenado es un hombre de 33 años, encontrado como autor "penalmente responsable de un delito continuado de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello". Fue condenado a 18 meses de prisión, que al igual que con sus compañeros, deberán cumplirse en un régimen de libertad a prueba.

La venta no contaba con la autorización del MSP

En un comunicado, la cartera puntualizó que los productos no contaban con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, parte de los medicamentos eran de uso controlado y requerían condiciones especiales de conservación, y, en algunos casos, cadena de frío.

Ministerio de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal.

Los investigadores creen que la mercadería habría ingresado desde Paraguay hacia Brasil y luego pasado a Uruguay sin los controles sanitarios correspondientes. Una vez en el país los productos eran enviados hacia distintos puntos mediante bodegas de ómnibus y camiones para su comercialización.

Durante el procedimiento donde los tres condenados fueron detenidos, se incautaron fármacos anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos de uso controlado.