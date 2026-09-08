Hallan un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en su interior en el Cerro de Montevideo

La Policía investiga el hallazgo de un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en su interior en el Cerro de Montevideo. Según informó a través de un comunicado la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima todavía no fue identificada.

Según la información policial, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV recibió en la noche de este lunes una denuncia efectuada en la Seccional 24 por un suceso ocurrido en la avenida Dr. Martín Ignacio Harretche, dentro del Parque Carlos Vaz Ferreira.

Al llegar al lugar, "los efectivos localizaron un vehículo incendiado y en su interior un cuerpo calcinado", cuya identidad todavía no fue identificada.

Al lugar concurrieron equipos del Departamento de Homicidios, Policía Científica y otras unidades policiales. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios.

Imputaron por femicidio a adolescente de 17 años

La Fiscalía de Florida de 1er Turno formalizó este lunes a un adolescente de 17 años en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 69 años que fue hallada en su casa sin vida el pasado sábado en la localidad de Cardal.

El joven fue formalizado por "homicidio especialmente agravado por femicidio". Como medida cautelar, el menor será internado en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por 150 días mientras continúa la investigación.

a Jefatura de Policía de Florida informó el pasado sábado sobre el fallecimiento de la mujer, que fue hallada sin vida por su pareja el pasado sábado en Cardal. Los indicios apuntan a que su muerte se dio de manera violenta.

Patrullero de Policía Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Según informó la dependencia policial en un comunicado, un hombre se presentó en la seccional 16ta., donde denunció haber concurrido al domicilio de su pareja y encontrar el lugar desordenado.

De acuerdo al reporte, el hombre -pareja de la víctima- se encontraba trabajando en el campo, y tras haber realizado varias llamadas telefónicas a la mujer sin obtener respuesta, se trasladó a su domicilio en Cardal.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales hallaron a la mujer de 69 años en el suelo con manchas de sangre a su alrededor. Personal médico constató su fallecimiento por muerte violenta.