Divulgan videos previos al asesinato de exrugbista argentino en París: "Llamá a la Policía"

Este lunes comenzó el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú, exrugbista internacional argentino del Biarritz Olympique (BO), quien fue acribillado a balazos por la espalda en París el 19 de marzo de 2022. La televisión francesa dio a conocer las últimas imágenes con vida de Aramburú, que muestran cómo inició la pelea con el hombre que luego le disparó.

Los videos, que fueron difundidos por el canal de televisión francés TF1, muestran la secuencia en la que Aramburú, que se encontraba junto a su amigo Shaun Hegarty, mantuvo una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua del local gastronómico Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain.

Dibujo de la corte muestra a Loik Le Priol y Roman Bouvier durante el primer día del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu. Foto: Benoit Peyrucq/AFP.

Los detalles del caso: cruce verbal y pelea que escaló

En el video se ve cómo tras el cruce verbal, le toca la cara a alguien de la mesa contigua y agarra por detrás de la ropa a Le Periol, que estaba sentado en una silla, y lo tira al suelo. Luego de eso, la pelea escaló.

En un momento determinado se desafiaron a pelear sobre el boulevard y el enfrentamiento escaló hasta los golpes, patadas y empujones, que terminaron cuando intervinieron miembros del personal del restaurante y uno de los dos franceses mostró una pistola automática, según reconstruyó en su momento el diario Le Parisien.

Más tarde, Aramburú y Hegarty —socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique— caminaban por el boulevard Saint-Michel rumbo al hotel cuando se les acercó por detrás una camioneta Jeep de la que bajaron dos hombres. El primero, identificado como Romain Bouvier, sin mediar palabra, disparó dos veces contra el argentino. Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado. Aramburú cayó al piso. Ahí fue cuando Loïk Le Priol agarró el arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir.

Hegarty contó que se quedó "helado" y no supo cómo reaccionar. Aramburú, gravemente herido, se desplomó y le rogó a su amigo que pidiera ayuda. "Llamá a la Policía. Me voy a morir…", le dijo. Cuando los servicios de urgencia llegaron, apenas minutos después, no consiguieron reanimarlo. El argentino murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Loik Le Priol, detenido por el crimen del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú. Foto: Facebook de Loik Le Priol.

Los acusados por el asesinato

Tras el violento incidente, la fiscalía de París abrió una investigación por asesinato por la que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del bar y recolectó el testimonio de diversos testigos. A partir de esto llegó a juicio Le Periol, de 32 años, excomando de la Marina francesa y exmiembro del grupo de ultraderecha Unión de Defensa (GUD), acusado por el asesinato por el Tribunal de Apelación de la capital francesa.

Además, también comparecerá por “intento de asesinato” Bouvier, de 34 años, uno de los compañeros de la ultraderecha de Le Periol; y Lyson R., de 28 años, pareja de Le Priol y acusada de “complicidad” por haber encubierto los hechos tras el crimen. El veredicto del juicio está previsto para el 25 de septiembre.

Abogado de la familia Aramburu, Yann Le Bras y exrugbier Shaun Hegarty llegan a la corte de Assize. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP.

Le Priol no era un desconocido para la policía y tiene una larga lista de antecedentes. Con antecedentes en el registro S de presuntos terroristas, y conocido por sus vínculos con grupos neofascistas, fue expulsado en segundo año del elitista colegio Notre-Dame d’Orveau por acusaciones de agresiones contra sus compañeros. Excomando de marina, también fue expulsado del ejército por actos de violencia. Asimismo, fue condenado en junio de 2022 a cuatro años de prisión —dos de ellos en suspenso— por participar en la tortura de un antiguo presidente del GUD en 2015. Tras el asesinato de Aramburú, huyó y fue detenido cuatro días después, en la frontera entre Hungría y Ucrania.

Bouvier, su cómplice, también forma parte de la facción más dura de la ultraderecha francesa. Antiguo estudiante de la Universidad Paris-Assas, fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión —tres de ellos en suspenso— por el mismo caso de tortura que su colega. Tras disparar contra el argentino, se ocultó durante varios días en un hotel de Sablé-sur-Sarthe, antes de ser arrestado por la Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI, en francés) de Nantes el 23 de marzo de 2022.

Desde su arresto, ambos permanecen en prisión preventiva. Para Le Priol, los primeros meses fueron de aislamiento total: más de un año encerrado en su celda 23 horas al día, incomunicado y bajo estricta vigilancia. Una medida excepcional, reservada para los detenidos más peligrosos. Bouvier, por su parte, fue trasladado a un módulo de máxima seguridad. Aunque están separados, ambos permanecen bajo estrecha vigilancia.

Por La Nación/GDA