Residencial de adultos mayores denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años

Un residencial de Montevideo radicó este miércoles una denuncia policial contra uno de sus trabajadores por un aparente abuso sexual a un hombre de 86 años, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, la situación fue descubierta este lunes por la noche por una trabajadora del hogar, ubicado en las calles Dr. Prudencio de Pena y Pedro Campbell, en el barrio Parque Batlle.

La mujer se acercó a la habitación del residente y vio que tanto la víctima -que padece de alzhéimer- como un trabajador, de 45 años, estaban con la ropa baja. El establecimiento también registró señales de abuso sexual.

Ante el episodio, que llevó al residencial a denunciar con la Policía y a desvincular al trabajador implicado, se sumaron las posteriores declaraciones de familiares del hombre mayor a la Policía sobre que él les habría contado que lo “manoseaban”. También notaron un cambio en su comportamiento.

Patrullero policial Foto: Natalia Roviera/El País.

El presunto abusador, indagado por la Policía, aseguró que había un malentendido y que el hombre mayor sólo le estaba mostrando erupciones en la piel. Actualmente no está detenido.

El Juzgado de Familia Especializado de 7º ya tiene el caso en sus manos, informaron desde Fiscalía a El País, que ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del hogar.

Por el momento no hay más detalles disponibles dado que la investigación es reservada, indicó la Dirección de Violencia Doméstica de la Policía.