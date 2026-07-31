Un adolescente fue asesinado a tiros en Malvín Norte tras la irrupción de cuatro hombres en su casa

Un adolescente fue asesinado a tiros en la tarde de este viernes luego de que varios individuos armados ingresaran por la fuerza a una casa en Malvín Norte, donde el joven se encontraba, y abrieran fuego.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho se dio en una casa ubicada en el cruce de Rufino Dominguez y Ciudad de Azul, cuando cuatro hombres llegaron en dos motos al lugar e ingresaron a la vivienda por distintos puntos.

La víctima se encontraba en uno de los dormitorios cuando los autores lo asesinaron y luego huyeron del lugar.

Las autoridades concurrieron al lugar tras un aviso del 911 que alertaba de una persona herida.

Policía Científica trabajó en la escena, donde se encontraron un total de 30 vainas de arma de fuego. La Policía se encuentran investigando el hecho para identificar a los responsables.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Rapiña a caballo ocurrió en el mismo cruce

El pasado martes por la noche, también en Rufino Domínguez y Ciudad de Azul, una mujer fue asaltada por un individuo que circulaba a caballo.

En el video difundido por el periodista Diego Martini, en su cuenta de la red social X, se puede apreciar cómo el ladrón se acerca al vehículo mientras lleva con una mano las riendas de un caballo. Tras obtener el celular, se monta encima del animal y huye por la calle.

Hombre robó a una mujer a caballo en Malvín Norte. Foto: captura de pantalla de @cabezamartini en X.

🔴 Robo a caballo. Malvín Norte. pic.twitter.com/ojHEIyNjbp — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) July 29, 2026

Luego de que se hiciera la denuncia del robo, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II localizaron al sospechoso e iniciaron una persecución por el barrio. El individuo abandonó el caballo y se metió en una vivienda, desde donde logró darse a la fuga por los fondos de la casa.

La Policía logró incautar al equino utilizado durante el robo, y, a partir de la investigación policial, se lograron obtener elementos que permitieron identificar al autor del hecho. Sigue trabajando en el caso el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II.

Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno dispuso la incautación y remisión del caballo al INBA, el relevamiento de cámaras de videovigilancia, la obtención de testimonios y demás diligencias investigativas para el esclarecimiento de los hechos.