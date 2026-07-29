Un asaltante a caballo amenazó a una conductora en Malvín Norte y huyó tras robarle el celular

Una mujer fue asaltada este martes por la noche en el barrio de Malvín Norte, confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. El incidente ocurrió sobre la zona de las calles Rufino T. Domínguez y Ciudad de Azul.

De acuerdo a la información policial, la automovilista fue amenazada con un arma de fuego y despojada de su teléfono celular. La víctima del robo no resultó lesionada.

En el video difundido por el periodista Diego Martini, en su cuenta de la red social X, se puede apreciar cómo el ladrón se acerca al vehículo mientras lleva con una mano las riendas de un caballo. Tras obtener el celular, se monta encima del animal y huye por la calle.

🔴 Robo a caballo. Malvín Norte. pic.twitter.com/ojHEIyNjbp — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) July 29, 2026

Luego de que se hiciera la denuncia del robo, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II localizaron al sospechoso e iniciaron una persecución por el barrio. El individuo abandonó el caballo y se metió en una vivienda, desde donde logró darse a la fuga por los fondos de la casa.

La Policía logró incautar al equino utilizado durante el robo, y, a partir de la investigación policial, se lograron obtener elementos que permitieron identificar al autor del hecho. Sigue trabajando en el caso el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II.

Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno dispuso la incautación y remisión del caballo al INBA, el relevamiento de cámaras de videovigilancia, la obtención de testimonios y demás diligencias investigativas para el esclarecimiento de los hechos.