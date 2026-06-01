Ministerio del Interior y la IMM intervienen en Malvín Norte, zona de conflictos: detalles del operativo

La Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Convivencia y la Jefatura de Policía departamental, colaboraron en una intervención a la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte.

Según comunicaron desde la cartera, se trata de un “proceso de articulación interinstitucional”, que ya lleva varias etapas. En esta instancia, se realizó un relevamiento poblacional.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo conocer cuál es la situación de los vecinos del barrio, entre ellos quienes se han instalado a vivir en terrenos que pertenecen a la comuna.

“Busca fortalecer el vínculo entre los organismos públicos y los vecinos y vecinas de la zona, promoviendo el acceso, la continuidad y la mejora de los servicios públicos”, dice el comunicado del ministerio.

Autoridades que estuvieron presentes en el barrio se pronunciaron sobre el operativo, que ya había tenido una instancia en marzo, cuando se retiraron vehículos abandonados y quemados.

“No es una jornada aislada, es parte de un proceso que tuvo como inicio el reclamo de vecinos para que haya mayor presencia institucional”, dijo el secretario general de la IMM, Diego Olivera.

“Lo que pasa en el barrio tiene múltiples aristas, pero tiene bases sociales”, agregó y manifestó preocupación por la presencia de “muchos menores” en contexto de vulnerabilidad.

Por su parte, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Víctor Abal, destacó que se trata de un relevamiento “para conocer las preocupaciones y necesidades de los vecinos”. “Nos parece importante tener una fotografía de la situación del barrio”, concluyó.

Por último, el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, aseguró que este trabajo es “clave para el abordaje de los barrios en lo que refiere a la seguridad”. “La Policía está presente en los barrios las 24 horas del día. La Policía no se retira”, dijo como mensaje final.

Picadas

La Policía Caminera realizó un nuevo operativo con el objetivo de desarticular una concentración de carreras clandestinas. Esta vez, el procedimiento estuvo focalizado en la ruta 101.

A través de la utilización de drones y móviles, las autoridades lograron identificar a 14 personas y concretar la incautación de seis motos y una camioneta. La intervención buscó “frenar la siniestralidad vial en una zona crítica, consolidando el uso de tecnología para el registro probatorio ante Fiscalía”, comunicó el Ministerio del Interior.

La cartera también destacó el uso intensivo de herramientas de vigilancia aérea. El equipo de drones permitió a los efectivos identificar con “precisión quirúrgica” tanto la ubicación de los participantes como sus potenciales vías de escape.

En total, fueron controlados nueve vehículos, de los cuales siete fueron los incautados. Se aplicaron ocho multas a conductores que circulaban cometiendo infracciones de tránsito. Uno de los conductores sancionados dio positivo a la prueba de espirometría al momento de ser interceptado.

De las 14 personas presentes en el lugar, cinco fueron emplazadas por faltas, quedando a disposición de la justicia para los pasos legales correspondientes.