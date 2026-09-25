Hombre que estaba ausente fue encontrado muerto en el vertedero municipal de Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado comunicó este viernes que localizó el cuerpo de un hombre de 65 años reportado como ausente en el vertedero municipal del departamento.

Su desaparición había sido denunciada el pasado sábado por un familiar del fallecido. Según informaba la alerta del Ministerio del Interior, fue visto por última vez en la tarde del miércoles 16, cerca de la estación de servicio Disa de la localidad de Pan de Azúcar.

Ese día el hombre se fue de su casa en torno a las 14:00 de la tarde y nunca regresó, advirtió la familia a la Policía fernandina, que activó el protocolo de Personas Ausentes.

Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: Ministerio del Interior

Durante la investigación policial se relevaron las grabaciones de cámaras de videovigilancia de la zona, tanto de vecinos como del ministerio.

Allí se detectó que el hombre “habría caído en un contenedor de residuos”. Dicha caída ocurrió mientras hurgaba, aclararon fuentes policiales a El País. Posteriormente, el camión recolector de la basura lo trasladó hasta el vertedero.

La Policía continúa investigando el caso para aclarar las circunstancias del hecho.

Muerte dudosa en Montevideo

La Policía de Montevideo también encontró este jueves el cuerpo de un hombre en situación de calle junto a un carro de comidas ubicado entre Avenida Uruguay y Paraguay, en el barrio Centro, confirmó El País con fuentes policiales.

La víctima tenía varios golpes, entre ellos uno con abundante sangrado en la cabeza. La policía investiga el caso como "muerte dudosa", apuntó en tanto el Ministerio del Interior.

Policía Científica trabajando en carro de comidas en el Centro de Montevideo; hombre murió en el lugar Foto: Leonardo Mainé

Policía Científica y el Departamento de Homicidios trabajan en el lugar. La Fiscalía especializada fue puesta a cargo de la investigación.