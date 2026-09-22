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Fiesta Nacional del Chorizo 2026 en Pan de Azúcar: grilla completa, horarios y artistas

El tradicional evento se realizará en el Parque Zorrilla de San Martín con gastronomía y espectáculos musicales como la presentación de Karina "La Princesita"

El País
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22/09/2026, 07:59
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Fiesta Nacional del Chorizo en el Parque Zorrilla de San Martín, en la ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado.
Fiesta Nacional del Chorizo en el Parque Zorrilla de San Martín, en la ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado.
Foto: Intendencia de Maldonado.

La ciudad de Pan de Azúcar celebrará la quinta edición de la Fiesta Nacional del Chorizo el sábado 26 y el domingo 27 de setiembre de 2026 en las instalaciones del Parque Zorrilla de San Martín.

La iniciativa, organizada por la Intendencia de Maldonado junto al Municipio de Pan de Azúcar, volverá a reunir propuestas gastronómicas, costumbres locales y una variada grilla de espectáculos artísticos en una festividad consolidada dentro del calendario del departamento.

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El espectáculo central del fin de semana estará a cargo de la cantante argentina Karina La Princesita”, quien realizará el cierre de los shows musicales programados para la jornada del sábado 26.

Además de la oferta sobre el escenario, el predio contará con plaza de comidas, áreas de juegos y zona de camping, en un espacio pensado para la integración de familias y distintas generaciones, según lo comunicado por el organismo fernandino.

Cuál es la programación para la 5° edición de la Fiesta Nacional del Chorizo

La actividad sobre el escenario comenzará el sábado 26 de setiembre con las presentaciones de Nacho Rocha y La Mística del Plata, el Ballet Folclórico “Sembrando Tradición”, Rihanna Echeverría, Cruza Caminos, Carlos Alberto Rodríguez, Braulio Assanelli, Marito Silva Jr. y el cierre a cargo de Karina.

La grilla artística continuará el domingo 27 de setiembre con la participación de:

  • Los Azuqueños
  • Agustín Cima
  • Agustina Mas
  • Carlos Benavides
  • Ballet Folclórico “Añoranzas”
  • Ricardo “Canario” Martínez
  • La Misma Alineación
  • Los Sabrosos
Cronograma de espectáculos para la 5° edición de la Fiesta Nacional del Chorizo
Cronograma de espectáculos para la 5° edición de la Fiesta Nacional del Chorizo
Foto: Municipio de Pan de Azúcar/Instagram.

Durante la presentación oficial del evento el pasado lunes 7 de setiembre, el alcalde Alejandro Echavarría destacó el desafío del evento de superarse cada año, señalando que en cada edición cerca de 400 personas trabajan durante la celebración, a la cual definió como una fiesta de la familia. Su entrada será libre y gratuita.

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