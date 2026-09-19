Eduardo Mateo tendrá su noche de homenaje: qué artistas cantarán, dónde será y cuánto cuestan las entradas

Las canciones de Eduardo Mateo tienen esta noche una nueva cita con el público de Montevideo. Hoy, 19 de setiembre, fecha de su nacimiento, la primera edición de Día Mateo reunirá a artistas de distintas generaciones para celebrar su obra.

El encuentro comenzará a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores, con entradas a 800 pesos en RedTickets.

Estela Magnone, el argentino Santiago Moraes, Juana Buscaglia y Pascual Márquez integran la grilla. Cada uno aportará su voz y su manera de acercarse a un repertorio que sigue despertando curiosidad e inspirando a otros músicos.

Esa convivencia entre quienes compartieron el camino con Mateo y quienes llegaron después es uno de los atractivos de la propuesta. Las versiones permitirán escuchar cómo dialogan esas miradas alrededor de las mismas canciones.

Magnone tiene una historia especialmente cercana al homenajeado: participó en sus grabaciones y compuso con él. Ese vínculo también está presente en Siestas de mar de fondo, el disco que publicó en 2019, con letras de Mateo musicalizadas por ella. Su participación suma al encuentro la mirada de una artista que conoció de primera mano su forma de componer.

La celebración continuará fuera del escenario. Little Butterfly Records llevará su colección de vinilos de Mateo y discos de los artistas invitados, una oportunidad para recorrer tanto la obra que convoca al homenaje como la de quienes la interpretarán.

También estará Estuario Editorial con su colección Discos, dedicada a álbumes fundamentales de la música uruguaya. Entre sus títulos hay dos centrados en Mateo: Mateo solo bien se lame, de Fermín Méndez (Mintxo), y Mateo y Trasante, de Daniel Figares. Los libros ofrecen una puerta de entrada a su universo: la historia de los discos que siguen convocando a músicos y oyentes.