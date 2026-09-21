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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Un picnic para recibir la primavera: tres días que llena el Parque Rodó de gastronomía, plantas y música

El País
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21/09/2026, 12:00
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Picnic de primavera de Garage Gourmet. Foto: Garage Gourmet
Picnic de primavera de Garage Gourmet. Foto: Garage Gourmet

El picnic de primavera ya es un clásico y este mes lleva la octava edición, que será el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Parque Rodó de Montevideo.

El festival gastronómico, organizado por Garage Gourmet, propone celebrar el cambio de estación al aire libre, con gastronomía, naturaleza y actividades para compartir.

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La propuesta gastronómica incluye variadas preparaciones, desde pizzas, wraps, pasando por empanadas, ensaladas y postres, además de foodtrucks, platos de cocineros locales e internacionales y una alacena de productos artesanales con conservas, fermentados, panes de masa madre, quesos, bebidas naturales y dulces caseros.

Desde su primera edición, en el año 2018, el picnic de Garage Gourmet se convirtió en una propuesta tradicional de la ciudad. En la última edición, más de 50.000 personas participaron durante el fin de semana.

La feria será abierta y gratuita y contará también con una feria de plantas, con viveristas y aficionados que compartirán sus conocimientos. Habrá además presentaciones y música en vivo.

Como parte de la propuesta gastronómica, también habrá cocinas de distintas partes del mundo, con tacos mexicanos, curries del sur de Asia, arepas caribeñas, shawarmas, dulces del Mediterráneo y cocinas migrantes.

El viernes estarán desde las 16 hasta las 22 horas, el sábado de 12 a 22 y el domingo de 12 a 20.

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