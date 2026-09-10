Pan de Azúcar prepara una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chorizo

Pan de Azúcar prepara la 5ª edición de la Fiesta Nacional del Chorizo, que se realizará el 26 y 27 de setiembre en el Parque Zorrilla de San Martín, con entrada gratuita.

El lanzamiento tuvo lugar en la Cabaña Sierra Serena, ubicada en el kilómetro 104 de Ruta Interbalnearia, con la presencia del intendente Miguel Abella, el alcalde Alejandro Echavarría, autoridades departamentales y representantes de fuerzas vivas.

Abella recordó que la idea original de la fiesta nació en Punta del Este y posteriormente llegó a Pan de Azúcar. También destacó la importancia de que cada localidad tenga sus propios eventos y sostuvo que la Fiesta Nacional del Chorizo “es una fiesta muy importante para el departamento”.

El alcalde Alejandro Echavarría definió al evento como una fiesta de la familia y destacó el desafío de superarse año tras año. Según señaló, “no menos de 400 personas trabajan” durante la celebración, que además mueve a la localidad y recibe público de distintos puntos del país.

Chorizos en una parrilla, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

El evento se desarrollará en el Parque Zorrilla de San Martín, donde se trabaja en la elaboración de un escenario natural que, según adelantó Abella, buscará consolidarse como un espacio para futuros eventos y para fomentar el trabajo de artesanos.

La programación

El sábado 26 se presentarán Nacho Rocha y La Mística del Plata, Ballet Folclórico “Sembrando Tradición”, Rihanna Echeverría, Cruza Caminos, Carlos Alberto Rodríguez, Braulio Assanelli, Marito Silva Jr. y Karina.

El domingo 27 será el turno de Los Azuqueños, Agustín Cima, Agustina Mas, Carlos Benavides, Ballet Folclórico “Añoranzas”, Ricardo “Canario” Martínez, La Misma Alienación y Los Sabrosos.