Semana de Brasil: música, samba, capoeira y gastronomía para celebrar la cultura brasileña en Montevideo

Brasil vuelve a instalarse durante una semana en Montevideo. Del lunes 7 al domingo 13 de setiembre se celebra la 11ª edición de la Semana de Brasil, organizada por el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño (ICUB), una propuesta que se convirtió en tradición.

“La Semana de Brasil ya es un evento de la ciudad”, resume Rafael de Caneda, director del ICUB, recordando que en sus primeras ediciones se trataba de un encuentro vinculado únicamente a la institución y fue creciendo año a año.

Este 2026 la semana promete y llega con la programación más grande de su historia: habrá más propuestas y espectáculos que en cualquiera de las ediciones anteriores y el Mercado Ferrando (Chaná 2120) vuelve a ser el punto de encuentro.

Música, danza y capoeira. La programación combina propuestas que ya se convirtieron en clásicos de la Semana de Brasil con novedades. Una de ellas será el regreso de la capoeira, que vuelve de la mano del grupo Mucumbé.

Para el director del ICUB, no se trata solamente de un espectáculo. La capoeira permite acercarse a una parte de la historia y la cultura brasileñas a través del movimiento, la música y elementos como el berimbau, instrumento característico de esta manifestación cultural.

También habrá nuevas bandas y artistas que se incorporan por primera vez a la programación. Entre ellos está Vilarejo, con un repertorio de música popular brasileña y pop brasileño, y Samba de Luna, que será otra de las novedades de esta edición.

La mezcla de músicos uruguayos y brasileños es, además, parte del espíritu que busca promover la Semana. Según explica De Caneda, muchas de las bandas están integradas por personas de ambas nacionalidades. La intención es poner en valor a quienes durante todo el año trabajan en Uruguay difundiendo la cultura brasileña.

“La idea es valorar la gente que de alguna manera promociona la cultura brasileña durante el año acá”, señala.

Entre los clásicos que regresan estará también la clase abierta de samba con la profesora Lia Machado y el show de la banda Pé de forró. El rock brasileño tendrá su propia noche con Pedro Ivo e os perigosos.

Semana de Brasil. Foto: ICUB

Toda la semana hay actividades, pero la gran fiesta que nadie quiere perderse será el sábado. La actividad central comenzará a las 15 horas con una clase de samba. A las 16:30 llegará una rueda de samba que se extiende por tres horas y, desde las 20:30, habrá un espectáculo vinculado al carnaval brasileño que seguirá hasta la medianoche.

La banda que participará de la rueda de samba será una sorpresa que la organización todavía no quiere revelar. Sí adelantan que será la primera vez que se presente en la Semana de Brasil. Este año, además, el ICUB junto al Comité Descubra Brasil Uruguay y el Mercado Ferrando sortearán dos pasajes a Río de Janeiro.

Para participar hay que seguir las cuentas de Instagram las tres instituciones, darle “me gusta” a la publicación del sorteo y etiquetar a la persona con quien se quiere compartir el viaje. El sorteo se realizará el 13 de setiembre y se anunciará al ganador a través de las redes sociales.

Como en las ediciones anteriores, la gastronomía tendrá un lugar central. Los distintos locales del Mercado Ferrando se sumarán a la celebración con propuestas y productos brasileños durante la semana. Entre los clásicos estarán la feijoada, las coxinhas, el brigadeiro y la caipirinha, además de productos brasileños como el guaraná. También habrá otras opciones que ya forman parte de la creciente presencia de la gastronomía de Brasil en Uruguay, como el pan de queso.

La programación gastronómica tendrá además una instancia especial el miércoles 9 de setiembre a las 19:30, con una clase de cocina a cargo de Mariana Mastrorocco, cocinera de la Embajada de Brasil.

La Semana de Brasil no está pensada solamente para quienes ya conocen la cultura brasileña. De hecho, la mayor parte de su público suele ser uruguayo.

Semana de Brasil. Foto: ICUB

“El 80% del público que viene son uruguayos”, cuenta De Caneda, quien destaca la conexión que existe entre ambos países y el interés creciente por la música, la gastronomía y las tradiciones brasileñas.

La programación también tendrá una propuesta familiar el domingo. A las 16 horas, profesores del ICUB realizarán una actividad para niños con un homenaje a Xuxa.

Para quienes nunca fueron, De Caneda deja una invitación sencilla: acercarse y probar. Disfrutar una caipirinha, un brigadeiro o una coxinha, escuchar géneros musicales que quizás no conozcan y pasar un buen rato.

Todas las actividades de esta nueva edición de la Semana de Brasil son con entrada libre y gratuita. La grilla completa de actividades y sus horarios puede verse en la cuenta de Instagram del ICUB: