Diego Torres sufrió un insólito percance en pleno show y bromeó con su equipo: "Se quedaron todos sin trabajo"

Diego Torres tuvo que interrumpir una canción por un problema con su teclado durante el show que ofreció este sábado en el Hipódromo de La Plata, en Argentina. El percance se vivió al inicio del bis, cuando el artista se sentó al piano para interpretar "Sé que hay algo más", uno de los temas de Luna nueva, el disco que cumple 30 años.

Su reacción incluyó bromas con el equipo técnico, un chiste subido de tono y una advertencia en tono jocoso: "Quiero que sepan que se quedaron todos sin trabajo". El cantante argentino, que se presentará el 3 de diciembre en el Antel Arena con la gira de presentación de Mi norte & Mi sur, apenas había empezado a cantar "Sé que hay algo más" cuando advirtió que algo no estaba bien. Frenó la interpretación y explicó, a su manera, qué estaba pasando.

“No, no, no. Acá vino el enemigo y nos cambió de tono todo… estos hijos de su madre", lanzó, con una sonrisa, desde el escenario. La canción quedó en suspenso y dos técnicos se acercaron con urgencia para revisar el instrumento.

Mientras trataban de solucionar el percance técnico, Torres decidió entretener al público con un chiste. “Se encuentra un gallego con el otro, y lo ve pasar al cura y le dice: ‘Padre, ¿todo eso es bragueta?’”, contó ante la carcajada del público. Inmediatamente después, se rio y agregó un “perdón”.

La pausa musical se había convertido en un espacio de improvisación, y el intérprete siguió haciendo comentarios sobre el teclado. "Nos olvidamos de meterlo en el taller", bromeó mientras esperaba para retomar el concierto.

UN GENIO Diego Torres, no solo canta y toca en vivo, sino que ante un problema se toma la situación con humor y hace reír a todos. pic.twitter.com/sI8Ij26X94 — Poirot (@Argenpoirot) September 20, 2026

Luego se dirigió a su equipo con un anuncio que, en medio de las risas y las ocurrencias, terminó de hacer reír al público: “Quiero que sepan que se quedaron todos sin trabajo”. Así, el inconveniente que había cortado el arranque del bis terminó sumando una escena inesperada al recital.

Finalmente, Torres anunció que recurriría a otro instrumento. “Voy a tocar otro teclado, boludo. Estas son las cosas que pasan en vivo”, comentó ante los aplausos del público. “Dios mío”, agregó.

Diego Torres. Foto: @chuleval.

El episodio se vivió cuando el argentino se disponía a recuperar una canción de uno de los discos que marcaron su carrera. Publicado en 1996, Luna nueva cumple tres décadas, y “Sé que hay algo más” había sido elegida para abrir ese tramo final del espectáculo. Esta vez, antes de poder avanzar con la interpretación, hubo que atender el imprevisto.

La próxima oportunidad de ver a Torres en Montevideo será el 3 de diciembre, cuando regrese al Antel Arena con Mi norte & Mi sur. En La Plata, además de sus canciones, el público se llevó una muestra de cómo resuelve una falla en pleno concierto: con bromas, un cambio de teclado y una explicación que resumió la situación. "Estas son las cosas que pasan en vivo".