Entre la emoción y el duelo, panelista de "Gran Hermano Uruguay" debutó en la gala en medio de dolorosa pérdida

La periodista y comunicadora Ciara Nin atravesó una noche especialmente movilizadora este domingo. Fue una de las panelistas que debutaron en Gran Hermano Uruguay, la primera edición local del famoso reality, apenas unos días después de despedir a su padre, Raúl Pascual, quien falleció el jueves anterior.

A pesar del duelo que atraviesa, Nin estuvo presente en el estreno del programa y puso toda su impronta en el análisis de una gala que sirvió para presentar a los 21 participantes que ingresaron a la casa. Junto al resto del panel, la comunicadora comentó los primeros movimientos de los jugadores, sus perfiles y las estrategias que comenzaron a insinuarse desde las primeras horas de convivencia.

Su presencia en pantalla se produjo apenas tres días después de una pérdida familiar que la comunicadora compartió públicamente a través de sus redes sociales. Allí, Nin despidió a su padre con una galería de fotografías familiares, al que añadió un "Papá" y el emoticon de corazón y símbolo de rezo.

La publicación generó rápidamente numerosas muestras de afecto y condolencias. Entre quienes acompañaron a la periodista en este difícil momento estuvieron figuras del medio como Claudia Fernández, Andrea Menache y Rosario San Juan, además de amigos y seguidores.

También Hassen Balut, esposo de Ciara Nin, dedicó un sentido mensaje a su suegro, a quien recordó especialmente por su actitud ante la vida.

"Raúl Pascual (mi suegro). Lo máximo. Te voy a extrañar muchísimo", comenzó escribiendo Balut. Luego destacó las enseñanzas que le dejó el vínculo que construyeron a lo largo de los años. "Aprendí mucho de vos, pero sobre todo me contagiaste tu manera de vivir la vida: siempre con alegría, siempre positivo y siempre atento a los demás", expresó.

"Me quedo con tus enseñanzas, tus momentos y, sobre todo, con tu manera de ser. Gracias", añadió en su despedida.

En medio de ese momento familiar, Nin asumió este domingo un nuevo desafío profesional al incorporarse al panel de Gran Hermano Uruguay, que tuvo su esperada gala inaugural. Durante la primera emisión fueron presentados los 21 participantes y comenzaron los primeros análisis sobre personalidades, afinidades y posibles estrategias dentro de la casa.

Además de Ciara Nin, el primer panel del programa estuvo integrado por Natalie Yoffe, Lucas Fuente, Oscar Belo, Santiago "Tato" Algorta y Sofía Tardáguila.

Colo Gianarelli en "Gran Hermano: Uruguay", de Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

El ciclo representa además una nueva faceta televisiva para Ciara Nin, comunicadora, periodista, DJ y diseñadora con una extensa trayectoria desarrollada tanto en Uruguay como en Argentina.

Nin está casada con Hassen Balut, hijo de Teresa Calandria, y desde este domingo suma a su recorrido profesional el desafío de analizar uno de los formatos televisivos de mayor repercusión internacional, ahora en su primera versión íntegramente uruguaya.

