Quiénes son los 21 participantes de "Gran Hermano Uruguay": edades, trabajos y las historias que sorprenden

La casa abrió sus puertas y el misterio finalmente llegó a su fin. Gran Hermano Uruguay presentó este domingo a los 21 protagonistas de su primera edición local, con un casting que reúne edades, profesiones, procedencias y personalidades muy diferentes. Desde una manicura de 22 años hasta una aspirante de 67, pasando por un herrero, una enfermera, un guardavidas y varios emprendedores, los nuevos “hermanitos” contaron sus historias, adelantaron sus estrategias y dejaron las primeras pistas de cómo piensan jugar durante los próximos tres meses.

Aunque no todos son participantes plenos porque tres de ellas ingresaron "aspirantes" por lo que quedaron automáticamente nominadas y este lunes se definirá cuál de ellas continuará a partir de este martes en el reality.

La lista completa de participantes de Gran Hermano Uruguay

Jazmín Esquivel tiene 22 años, es manicura y vive en Ciudad de la Costa junto a su madre. En su presentación se definió como una mujer independiente, frontal y sin demasiados filtros a la hora de contar secretos. También dejó en claro su autoestima y aseguró que entra dispuesta a jugar, divertirse y, eventualmente, dejarse conquistar por alguno de sus compañeros.

¡Promete devorar la casa! 💋✌️ ¡Así es la presentación de Jazmín en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/miMCUVfQz3 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Guadalupe Conti tiene 26 años y nació en Salto. A los 20 se mudó a Montevideo para estudiar Odontología, aunque con el tiempo descubrió que la carrera no era para ella y decidió abandonarla. Se definió como una persona ordenada, a la que le gusta cocinar y “opinar de la vida ajena”. Además, contó una curiosidad: en 2022 una tarotista le aseguró que en 2026 se haría famosa.

¡Se lo dijo la tarotista...! 🧙🔮 ¡Así es la presentación de Guadalupe en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/x4UnhRW9Mj — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Guillermo Suárez ingresó a la casa junto a Guadalupe y se mostró especialmente identificado con sus raíces en el Interior, en concreto en Durazno. Entre los objetos que eligió llevar mencionó una boina y fotografías de familiares y amigos. También aseguró que siente la responsabilidad de representar a su departamento dentro de la casa.

¡"Si falta yerba, se va a complicar la cosa"! 🧉😅 ¡Así es la presentación de Guillermo en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/hAfut4UFNb — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Fabricio Bianches tiene 31 años y trabaja como herrero. Se presentó como un hombre “a la antigua” y contó que no utiliza redes sociales porque cuestiona la distancia que existe entre el comportamiento de muchas personas en internet y el cara a cara. Está soltero y, con humor, aseguró que nunca tuvo novia porque ama “demasiado a todas las mujeres como para estar con una sola”. También destacó su voluntad y su desparpajo como armas para el juego.

¡Prioridades claras: mujeres, familia y trabajo! 😉👋 ¡Así es la presentación de FABRICIO en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/UAvbFvxgOG — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Laura Dotto tiene 67 años, es de Malvín Norte y entró en condición de aspirante. Con una personalidad extrovertida, aseguró que llega a Gran Hermano después de haber vivido “la vida al revés” y definió la experiencia como “la frutilla de la copa”. También reivindicó su edad y su historia: señaló que sus arrugas representan las muchas batallas que atravesó a lo largo de su vida. Laura es una de las aspirantes por lo que está nominada a salir a la casa.

¡Esta experiencia es la furtillita de la torta! 🍓💥 ¡Así es la presentación de MARÍA LAURA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/VyaEM3oKMj — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Gustavo Fernández tiene 37 años y contó que actualmente está soltero. Es padre de un adolescente de 17 años, a quien definió como lo más importante de su vida y cuyo nombre lleva tatuado en el pecho. Se considera una persona exitosa, especialmente en la noche, y aseguró que suele sentirse atraído por mujeres que también hayan alcanzado el éxito. Entró con mucha confianza y convencido de que puede quedarse con el premio mayor.

¡Un exitoso de la noche! 🕺🌃 ¡Así es la presentación de GUSTAVO en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/98CWdAHQkO — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Bruno Acevedo. Es escritor, tiene 28 años. Aunque es oriundo de Montevideo, está radicado en Punta del Este. Ganó el Premio Nacional de Literatura y se definió como artista.

¡Sueña con ser un artista! 🎨🎭💥 ¡Así es la presentación de BRUNO en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/zH59nula8f — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Bruno Reyes es guardavidas y llegó a Gran Hermano luego de terminar una relación de varios años que definió como tóxica. Aseguró que recién ahora comienza a sentirse cómodo con la soltería y que, aunque no busca nada serio, está dispuesto a ver qué sucede dentro de la casa. Además, ya cuenta con experiencia en realities y concursos: participó en Mr. Global, certamen internacional realizado en Tailandia.

¿Vidas serán salvadas? 🌊 ¡Así es la presentación de BRUNO en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/NiIll7W4OI — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Stephanie Dudok es enfermera y contó que una de las experiencias que más marcó su vida fue la muerte de su padre. Se definió como una enamorada del amor, aunque aseguró que no es fácil conquistarla. También adelantó un perfil estratégico: le gusta observar a las personas, analizar qué puede sacar de cada una y planificar sus movimientos. “Entro a jugar de verdad”, advirtió antes de ingresar.

¡Viral por llorar en Tik Tok por un ex! 😭💔 ¡Así es la presentación de STEPHANIE en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/tnUFq043Q2 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Jessica Martínez tiene 36 años, nació en Salto y es madre y emprendedora. Su historia personal fue una de las más fuertes de la presentación: contó que creció en un barrio muy pobre, que tiene 17 hermanos y que durante su infancia pasó hambre y estuvo en INAU. Allí aprendió a coser, conocimiento que años después le permitió desarrollar su propia marca de lencería. A los 18 años llegó a Montevideo sin dinero y se propuso cambiar su historia. Dentro de la casa se definió como una jugadora “100% estratégica”.

¡Ella no quiere ser víctima de su propia historia! 💥👏 ¡Así es la presentación de JÉSSICA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/jNmw3NwnVf — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Victoria Gallego, “Vicky”, tiene 26 años y es del barrio Goes. Para entrar a Gran Hermano tomó una decisión importante: renunció a su trabajo luego de que le plantearan que debía elegir entre el empleo y el reality. Se definió como intensa, manipuladora, mentirosa y amante del chisme y del “llevar y traer”. También aseguró ser extrovertida y tener como lema hacer todo “por la anécdota”, por lo que espera que su paso por la casa se convierta en una historia para contar durante toda su vida.

"¿¡Te la podés jugaro por algo por favor!?" 😅👀 ¡Así es la presentación de VICTORIA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/GVOvAB6Lvn — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Melani Porta tiene 36 años, vive en Piedras Blancas y entró como aspirante. Comparte su casa con su familia y varios animales, entre ellos patos, gallinas y hasta un pavo real. Trabaja en OSE y contó que se dedica a reparar algunas de las cañerías más grandes del país, una tarea que la llevó a desenvolverse en un ambiente mayoritariamente masculino. Se definió como una mujer fuerte, desconfiada y con muchas historias de vida para contar. Melanie es una de las aspirantes y candidata a salir de la casa.

¡Tiene experiencia en convivir con patos, gallinas y un pavo real! 🦆🐓 ¡Así es la presentación de MELANIE en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/3SDxRB76bV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Agustina Zerbino contó que recientemente perdió su trabajo y se definió como “la oveja negra” de su familia. Aseguró haber tenido alrededor de siete novios, experiencias que calificó como “para el olvido”, y se presentó como una “tóxica recuperada”. Trabaja con influencers, reconoce que le encanta llamar la atención y ser tema de conversación y admitió que disfruta de las peleas y las discusiones.

¡Nacio para servir la olla! 😘💥 ¡Así es la presentación de AGUSTINA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/fnZOlPF5OK — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Matías Catán tiene 31 años, vive en Pocitos y es licenciado en Dirección de Empresas Turísticas. Contó que a lo largo de su vida tuvo la posibilidad de viajar por distintos lugares del mundo, conocer otras culturas y convivir con personas muy diferentes. Se definió como extremadamente competitivo y prometió brindar espectáculo dentro de la casa. Además, aseguró que pretende convertirse naturalmente en uno de los líderes del grupo.

¡No miente, pero dibuja la verdad! 😅🤙 ¡Así es la presentación de MATÍAS en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/HPOxywmbgQ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Victoria Campo tiene 30 años y es de Ciudad de la Costa. Llegó al reality después de una reciente separación y aseguró que quiere iniciar una nueva etapa de su vida. Contó que durante diez años estuvo en pareja con hombres exitosos —uno de ellos, según adelantó, muy conocido en Uruguay— y que se cansó de ocupar el lugar de ama de casa y de “mujer mantenida”. Le gustan los viajes, los perfumes, las carteras y la buena vida, pero aclaró que no entra a Gran Hermano para convertirse en la pareja de nadie: su objetivo, dijo, es mostrar quién es y construir su propia historia.

¡Le encanta la buena vida hasta que la aburre! 👜👠 ¡Así es la presentación de VICTORIA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/1xogYvvbij — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Matías Calimares. Es basquetbolista, tiene 28 años. Se definió como bisexual y con habitual malhumor en las mañanas.

¡Él es de Sayago, muy de Sayago! 🏀💥 ¡Así es la presentación de MATÍAS en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/81wioHMQXO — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Facundo Fernández. Tiene 21 años. Se definió con una personalidad muy competitiva. Fue mozo, administrativo y dijo que dejó la posibilidad de un trabajo por ingresar a Gran Hermano.

¡No es atleta, pero es competitivo! 😂💪 ¡Así es la presentación de FACUNDO en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/YEZyUH1zZV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Tatiana Cabrera. "Desde chica, amo las cámaras. Yo nací para entrar a la casa de Gran Hermano", dijo en la presentación. Tiene 30 y es de Canelones ciudad. Tatiana es otra de las "aspirantes", por lo tanto ya está nominada para abandonar la casa.

¡Nació para este reality! 📺🌟 ¡Así es la presentación de TATIANA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/klJSgF8g1B — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Juan Martín Santana. Oriundo de Tambores (Tacuarembó). Es estudiante de derecho y domador de caballos. Tiene 26 años. "Me considero una persona tranquila, analítica y eso dentro de la casa, juega a favor", se definió.

¡Chico de campo y de las leyes! 🚜📚 ¡Así es la presentación de JUAN MARTÍN en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/z9Rfx852eY — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Esteban Álvarez. Tiene 46 años. Es casado y padre de una hija. Es conductor de ómnibus en Montevideo. Con look rastas y personalidad alegre y desenvuelto, se definió como "bien uruguayo" y amante del candombe.

¡Bondi con destino a la casa más famosa! 🚍🏡 ¡Así es la presentación de ESTEBAN en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/vGk6FNDUfQ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Tatiana Milano. Tiene 36 años, es de Barros Blancos. Se definió como parte de una familia muy conservadora y pobre. "Siempre fui muy rebelde", dijo. Es emprendedora. "Me encanta la joda y salir con varias chicas", añadió.