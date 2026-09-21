"Comienza el juego": Gran Hermano Uruguay abrió sus puertas y recibió a sus primeros participantes

Gran Hermano finalmente habla con acento uruguayo. Este domingo comenzó por Canal 10 la primera edición local del reality más famoso de la televisión mundial, con Eduardo "Colo" Gianarelli al frente de una gala que marca el ingreso de los primeros participantes a la casa.

La expectativa había comenzado varias horas antes. Canal 10 ambientó el estreno desde Subrayado, con una extensa previa que permitió conocer detalles de la producción y las primeras imágenes de la casa que durante los próximos tres meses será escenario de alianzas, conflictos, nominaciones y eliminaciones.

El desembarco del formato representa un acontecimiento para la televisión local. Gran Hermano Uruguay constituye la edición número 71 realizada a nivel mundial desde la creación del programa y llega después de décadas en las que el público uruguayo siguió especialmente las versiones argentinas.

La casa utilizada para esta edición está instalada en Buenos Aires y es el mismo set empleado por Telefe para Gran Hermano Argentina, acondicionado ahora para recibir a los concursantes uruguayos.

Estudio de Gran Hermano Uruguay en Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

Candelaria Rienzi, host digital del programa, fue una de las encargadas de mostrar algunos de sus rincones antes del ingreso de los jugadores. "Estamos en la casa de Gran Hermano. No lo puedo creer", expresó durante el recorrido.

Las imágenes permitieron apreciar el living y su característico sillón, realizado especialmente para Gran Hermano Uruguay, además de los dormitorios, el gimnasio y el sector exterior. Rienzi también recordó uno de los secretos menos secretos del formato: detrás de los espejos se encuentran las cámaras que registrarán permanentemente los movimientos de los participantes.

"Están vigilando las 24 horas del día y escuchando todo", comentó.

No sé cómo hicieron en tan poco tiempo dejarla la casa mejor de lo que estaba en el gh de argentina, los colores amo y sacaron el gimnasio de plaza para poner uno bueno#granhermano #granhermanouruguay pic.twitter.com/G9JbwDM85g — ★ (@MichArgentina_) September 20, 2026

"Comienza el juego"

La gala inaugural comenzó con uno de los momentos más esperados: la aparición de la inconfundible voz de Gran Hermano.

"Bienvenidos a la casa de Gran Hermano Uruguay. Miles se presentaron al casting. Hoy solo 21 ingresan a mi casa", anunció la voz, antes de establecer las principales condiciones de la experiencia: reglas propias, tres meses de aislamiento y un único ganador.

"Comienzan a vivir el capítulo más importante de nuestra historia", añadió antes de pronunciar la frase que oficialmente puso en marcha el reality: "Comienza el juego".

Luego fue el turno de Eduardo "Colo" Gianarelli, quien ingresó visiblemente emocionado al estudio montado en las instalaciones de Canal 10.

"Después de tantos meses llegó el día tan esperado. El día que puedo decirte: bienvenidos a Gran Hermano Uruguay", expresó el conductor.

Gianarelli buscó transmitir desde el comienzo la dimensión que el estreno tiene para el canal y para quienes durante años siguieron el formato desde Uruguay.

"Hoy parece que juega Uruguay. No puedo buscar otra comparación. Durante muchos años vimos, opinamos, elegimos a nuestros favoritos, pero hoy es diferente", aseguró.

El estudio cuenta con tribunas y allí también fueron presentados quienes acompañarán el análisis del programa: Natalie Yoffe, Oscar Belo, Ciara Nin, Lucas Fuente, Santiago "Tato" Algorta y Sofía Tardágula.

21 participantes y tres meses de aislamiento

La primera en ser presentada fue Jazmín Esquivel, una joven manicura de 22 años que vive en Ciudad de la Costa. Su aparición abrió formalmente la ronda de 21 participantes seleccionados para ingresar a la casa y someterse a una convivencia registrada durante las 24 horas. Desde la casa en Buenos Aires, Eliana Dide le dio la bienvenida a cada uno de los participantes.

CONOCEMOS A LA PRIMERA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO URUGUAY!



Jazmín, manicura de Ciudad de la Costa, es la primera en entrar a la casa. 🏠👀



¿Ya tienen favorita? 🔥#GHUruguay #GHU #GranHermanoUruguay pic.twitter.com/a5tJMLSdZU — Chini 🥢 (@chiniisimoo) September 21, 2026

Los concursantes tendrán que compartir cocina, baño, dormitorios y espacios comunes, mientras cumplen las reglas impuestas por Gran Hermano y atraviesan las tradicionales instancias de nominación y eliminación.

#GranHermanoUY | Desde Salto y desde Durazno: dos participantes que representan al interior. Estas son sus presentaciones. pic.twitter.com/2Qtt4QyRDm — Subrayado (@Subrayado) September 21, 2026

El ganador se llevará como premio principal una casa prefabricada y un automóvil 0 kilómetro.

Con la presentación de los jugadores y la apertura de las puertas de la casa quedó así inaugurada una experiencia inédita para la televisión nacional. Después de años de mirar, comentar y elegir favoritos en ediciones realizadas del otro lado del Río de la Plata, esta vez los protagonistas son uruguayos.

#GranHermanoUY | Herrero y de Paysandú, Fabricio ingresó a la casa y dijo: "Solo yo me meto en esto". pic.twitter.com/9Z27a1KcjK — Subrayado (@Subrayado) September 21, 2026

"Esta es la frutilla de la torta de mi vida" 😍 ¡Así entraba Laura a la casa!#GranHermanoUY #GranHermano pic.twitter.com/MWLwFL8B0u — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

¡SIGUEN LLEGANDO LOS PARTICIPANTES! La casa se va llenando y la Generación Dorada de Uruguay empieza a tomar forma. 👀🔥¡Cada vez somos más! ✨#GranHermanoUy pic.twitter.com/ao04tfe7MH — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Gran Hermano Uruguay ya está en marcha.

