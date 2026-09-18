Luis Lacalle Ponce De León estará en "Gran Hermano" y ya hay polémica: el duro mensaje que le dedicó Laura Ubfal

Luis Lacalle Ponce De León, influencer e hijo del expresidente Luis Lacalle Pou, será una de las figuras que se sumarán a la primera edición de Gran Hermano Uruguay, que debuta este domingo por Canal 10. El joven de 22 años participará como panelista del reality y su incorporación ya generó repercusiones en Argentina.

La periodista argentina Laura Ubfal, histórica integrante de los debates de Gran Hermano, fue una de las primeras en hacerse eco de la noticia. A través de su cuenta de X, publicó una foto del joven y cuestionó su llegada al programa.

Primicia, en todos lados se teje nepotismo.

Luis Alberto Lacalle Pou, de 22 años, hijo del ex presidente del país, será panelista en la primera edición de "Gran Hermano Uruguay" que empieza este domingo pic.twitter.com/oanoNbng3k — Laura Ubfal (@laubfal) September 18, 2026

"Primicia, en todos lados se teje nepotismo. Luis Alberto Lacalle Pou, de 22 años, hijo del ex presidente del país, será panelista en la primera edición de ‘Gran Hermano Uruguay’ que empieza este domingo”, escribió Ubfal.

El mensaje puso el foco sobre el vínculo familiar del joven con el exmandatario y sobre los criterios utilizados para conformar el equipo que acompañará al reality desde afuera de la casa.

Luis Lacalle Ponce de León es influencer y creador de contenido en redes sociales, donde comparte principalmente publicaciones vinculadas a la industria musical. Con 22 años y 60 mil seguidores en Instagram, ha construido una comunidad en plataformas digitales y ahora dará el salto a la televisión como panelista de Gran Hermano Uruguay.

"Gran Hermano Uruguay" comienza este domingo con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli.

Hasta el momento, los únicos panelistas de Gran Hermano Uruguay que habían sido confirmados públicamente eran el argentino Gastón Trezeguet, histórico participante y analista del reality, y la comunicadora uruguaya Natalie Yoffe, quien anunció su incorporación durante un programa de streaming.

La versión local del reality comenzará este domingo 20 de setiembre a las 21:15 por Canal 10, con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli. Esta primera edición contará con 21 participantes seleccionados a través de un extenso proceso de casting realizado en distintos puntos del país. La gala de estreno se emitirá en vivo después de Subrayado Central y marcará el desembarco del formato por primera vez en la televisión uruguaya.