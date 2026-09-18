¿Éxito o fracaso? Este es el rating que alcanzó la final de "Gran Hermano: Generación Dorada" en Canal 10

La expectativa por la final de Gran Hermano: Generación Dorada se tradujo en una fuerte convocatoria frente a las pantallas en el Río de la Plata. La gala decisiva, emitida este miércoles por Canal 10, fue lo más visto de la televisión uruguaya y registró un promedio de 15,25 de Rating Hogares, según los datos suministrados por Ibope Media. En Argentina, en tanto, la definición también lideró la audiencia del día, aunque con registros moderados en relación a los antecedentes del formato.

En Uruguay, la emisión de Gran Hermano encabezó el ranking de audiencia del miércoles. En segundo lugar quedó la edición central de Subrayado, con 14,91, seguida por Sonríe, te estamos grabando, que alcanzó 12,94. El top 5 se completó con Subrayado Tarde en el cuarto puesto con 11,95, y Secretos de familia en el quinto con 9,71. De esta manera, Canal 10 ubicó los cinco programas más vistos de la jornada.

La transmisión por Telefe también se ubicó al frente de la audiencia del día. La gala comenzó a las 22:48 con 12,0 puntos y lideró frente a Otro día perdido, de El Trece. El momento de mayor audiencia llegó a las 23:24, cuando Santiago del Moro anunció el triunfo de Sol Abraham. En ese instante, la transmisión alcanzó los 13,2 puntos de rating. A partir de entonces, la curva comenzó a descender paulatinamente: marcó 11,0 puntos a las 23:44 y cerró a las 23:49 con 8,7 puntos. Aunque el registro le permitió liderar la jornada en la televisión argentina, quedó por debajo de los picos históricos y de los promedios alcanzados por temporadas anteriores del reality.

Yipio tras conocer el resultado de la final de "Gran Hermano". Foto: captura

La definición terminó con la consagración de Sol Abraham como ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada. La participante se impuso en el mano a mano decisivo ante la comediante uruguaya Yipio Pintos, en la gala que puso punto final a esta edición del reality.