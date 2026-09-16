Daniela Celis, ex Gran Hermano, lloró en vivo al revelar por qué no tiene sexo: “Me ven y huyen, se espantan”

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano y actual integrante del elenco de Sex, protagonizó un particular momento durante una emisión de Patria y Familia, el programa de streaming de Luzu TV. La influencer habló sobre su presente sentimental y la falta de intimidad que atraviesa desde hace un tiempo, hasta que terminó rompiendo en llanto frente a sus compañeros.

La conversación comenzó cuando Celis se refirió a la posibilidad de volver a enamorarse y formar una pareja. Sin embargo, lejos de mostrarse interesada en casarse, aseguró que actualmente no busca ese tipo de vínculo.

“No me quiero casar, no me quiero enamorar, no quiero que quieran a mis hijas, no sé qué se piensan... Me ven a mí y huyen, se espantan”, expresó.

La situación tomó otro tono cuando la exparticipante del reality comenzó a cuestionarse los motivos por los que, según su percepción, no logra conectar con otras personas. “Me pone mal, ¿entendés? Me lleva a cuestionarme un montón de cosas. Si soy linda o no, si soy muy pesada. ¿Qué hago?”, planteó entre lágrimas.

En medio de su descargo, Celis hizo referencia a su vida sexual y sorprendió a sus compañeros con una confesión: “¡No puede ser, antes lo hacía más que ahora!”.

Daniela Celis se largó a llorar en Luzu porque ningún hombre quiere tener relaciones con ella: "¡No puede ser! Me pone mal, es muy difícil". https://t.co/LTL9vrPyKj pic.twitter.com/CP08lqoweh — MDZ Online (@mdzol) September 15, 2026

La falta de intimidad, según explicó, también terminó repercutiendo en la manera en que se percibe a sí misma. “Después vos te cuestionás todo, ¿entendés? Tu autoestima, tu forma de ser, está bien o está mal, qué es lo que quieren”, sostuvo.

El abrazo de sus compañeras

Al verla quebrarse, Juli Castro y Cami Mayan se acercaron para abrazarla y acompañarla durante el momento. También intervino Anita Espósito, quien intentó llevar la conversación hacia la importancia de no quedar atada a las expectativas ajenas.

“El problema es ese, amiga. ¿Qué importa lo que ellos quieran?”, le planteó.

Pero Celis reconoció que, pese a esa reflexión, todavía necesita sentirse deseada y buscada. “Necesito algo de ellos...”, respondió.

El fragmento de Patria y Familia rápidamente comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner a Daniela Celis en el centro de la conversación. La influencer, que fue madre de las gemelas Laia y Aimé junto a Thiago Medina tras conocerse durante su paso por Gran Hermano, actualmente atraviesa una nueva etapa personal y profesional, mientras forma parte del elenco de Sex, la obra de José María Muscari.