"¿Va a haber marihuana en 'Gran Hermano: Uruguay'?": la pregunta que descolocó al Colo Gianarelli en pleno vivo

Faltan apenas cinco días para que Gran Hermano Uruguay abra sus puertas y, mientras crece la expectativa por conocer a los 21 participantes del reality de Canal 10, Eduardo "Colo" Gianarelli sigue revelando detalles de una edición que promete ser uno de los fenómenos televisivos de 2026. Esta vez, sin embargo, recibió una pregunta que no esperaba.

El conductor del reality local visitó Al Weso, el programa que Jorge Balmelli conduce en el canal de streaming Aweno TV, y en medio de la charla apareció una duda inesperada: "¿En la casa de Gran Hermano Uruguay la marihuana va a a ser legal?”.

Gianarelli, sorprendido, dejó una respuesta que abrió otro capítulo: "No, pero fue un tema…". Balmelli, entonces, quiso saber si la producción lo había discutido. "Sí, sí. Lo que pasa es que para que sea legal vos tenés que ir a comprar a la farmacia, es personal, no es compartida. Entonces, hay ciertas cosas que no podés hacer…", explicó el Colo.

El conductor de Al Weso agregó entonces otro detalle clave: "Y la casa no está en la República Oriental del Uruguay". Gianarelli confirmó: “Y la casa no está en Uruguay, exacto". La versión local del reality se realizará en Buenos Aires, en la misma casa donde se desarrolla la edición de Gran Hermano: Argentina que terminará el miércoles.

En la casa de Gran Hermano Uruguay, ¿habra marihuana legal?



“No. Fue un tema. Se conversó. Para que sea legal tenés que ir a comprar a la farmacia, no es compartida, hay ciertas cosas que hacen que no pueda ser”.



“La casa está en Argentina, también”. @cologianarelli #AlWeso pic.twitter.com/HCke9ka4YS — 𝕁𝕠𝕣𝕘𝕖 𝔹𝕒𝕝𝕞𝕖𝕝𝕝𝕚 (@JorgeBalmelli) September 15, 2026

Pero el asunto no terminó ahí. Gianarelli contó que también existen restricciones vinculadas a lo que puede mostrarse al aire. "Nosotros no podemos mostrar a gente fumando. Tenemos ciertas limitaciones reglamentarias", señaló. Y recordó una solución aplicada en la edición argentina: hay un sector para fumadores, pero se evita que entren dos participantes juntos para que no mantengan conversaciones que luego no puedan emitirse. "Pero sí, es algo que se charló", remató.

Gran Hermano Uruguay debutará este domingo 20 a las 21.15 por Canal 10. Serán 21 participantes y unos 90 días de convivencia, con cerca de 67 cámaras siguiendo cada movimiento. La casa tendrá dos dormitorios, living, confesionario, SUM, streaming room y dos piscinas, además de un espacio exterior pensado alrededor del fuego.