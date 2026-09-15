¿Desengaño amoroso?, Humberto De Vargas sorprendió con un fuerte y enigmático mensaje dirigido a una mujer

Humberto De Vargas volvió a ser noticia en redes sociales, esta vez por una serie de mensajes de tono íntimo que parecen dar cuenta de una decepción sentimental. El comunicador publicó varias placas en las que habla de alguien que llegó a su vida y de quien esperaba cuidado y compañía, pero que finalmente habría terminado defraudándolo.

“Creí que habías llegado a mi vida para cuidarme...”, escribió De Vargas en una primera publicación. Luego fue todavía más contundente: “Qué error”. Y cerró con una frase que sugiere que atraviesa un momento personal difícil: “Voy a salir de esta situación solo. Una vez más”.

El conductor no dio nombres ni explicaciones aunque el tono de sus palabras despertó interrogantes sobre una posible ruptura o desencanto amoroso con una persona que había cobrado especial importancia en su vida durante los últimos meses.

La referencia a sentirse “cuidado” adquiere además otra dimensión por el delicado episodio de salud que De Vargas atravesó a fines de julio, durante el festejo de su cumpleaños. En aquella oportunidad sufrió un episodio cardíaco mientras trabajaba como animador en la whiskería Pykaros.

Tiempo después, en su regreso a la televisión en Algo que decir, por Canal 12, De Vargas relató detalles de aquella noche y reveló que una mujer de su entorno había estado especialmente pendiente de su estado.

“No fui consciente de que me sentía mal, pero sí fueron conscientes personas a mi alrededor de que algo me pasaba y no me daba cuenta”, contó entonces.

De Vargas recordó que, pese a haberse sentido mal y registrar una fuerte baja de presión, decidió continuar con el espectáculo. Al finalizar la noche, quienes estaban con él se negaron a permitir que regresara solo a su casa.

“Tengo que reconocer que hubo una amiga que se preocupó, estaba con su auto y me dijo: ‘Yo solo no te dejo llegar, voy atrás tuyo. Hasta que no te vea bajar bien’”, relató durante su participación en el programa conducido por Pablo Fabregat.

Una vez en su casa, el comunicador volvió a sentirse mal y llamó a una emergencia médica. La profesional que lo atendió le planteó la posibilidad de que hubiera sufrido un infarto y le recomendó trasladarse de inmediato, aunque De Vargas inicialmente se resistió. Más adelante permaneció varias semanas alejado de sus actividades habituales para recuperarse.

En aquellos días también habían trascendido mensajes personales del comunicador hacia una persona que lo estaba acompañando en medio de su recuperación, lo que había generado comentarios sobre la existencia de un vínculo afectivo que hoy estaría en crisis.