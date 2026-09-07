Humberto De Vargas reapareció tras el infarto y contó una experiencia paranormal con su madre

Humberto De Vargas reapareció en los medios por primera vez desde el infarto que sufrió el pasado 1 de agosto, en pleno festejo de su cumpleaños en la whiskería Pykaros, donde además trabaja como animador. La vuelta se produjo en Algo que decir (Canal 12), donde compartió el living con los argentinos Pilar Gamboa, Luciano Cáceres y Elena Roger. Además de actualizar su estado de salud, el conductor dejó varios titulares, como es habitual en él, y sorprendió al contar una experiencia paranormal vinculada a su madre, fallecida en 2009.

"Se te ve en formol", bromeó Pablo Fabregat, conductor del ciclo, luego de preguntarle a Humberto cómo se encontraba. Entonces contó que venía de cuatro semanas de reposo, sin trabajar, que le vinieron "bárbaras".

Durante el segmento Palabras cruzadas, y ante la consulta de cuánto les había tocado lidiar con imprevistos en escena, fue cuando Humberto profundizó sobre el episodio cardíaco que sufrió. Contó que estaba cantando con The Party Band cuando se descompensó y que, al terminar el tema, lo llevaron a un escritorio para tomarle la presión.

"No fui consciente de que me sentía mal pero sí fueron conscientes personas a mi alrededor de que algo me pasaba y no me daba cuenta", expresó.

Dijo que se sintió bien hasta que la presión le bajó a 7-6, y que enseguida los dueños del local quisieron llamar a una ambulancia, pero él se negó: "Es un bochorno", le dijo. "Hacés tu cumpleaños y te bajás del escenario con un ACV, déjate de jorobar. Sé un poco machito, tené espalda", agregó.

Acto seguido, les pidió que le dieran unos minutos porque creía que "regulaba" y pidió un refresco helado. Luego volvió al escenario para hacer un nuevo show. Al finalizar la noche le dijeron que no lo dejaban volver solo a su casa. "Tengo que reconocer que hubo una amiga que se preocupó, estaba con su auto y me dijo, yo solo no te dejo llegar, voy atrás tuyo. Hasta que no te vea bajar bien", contó.

Al llegar a su casa advirtió que algo extraño le sucedía y llamó a la emergencia. La doctora que llegó le aclaró que no era cardióloga sino médica clínica, pero le dijo que había tenido un incidente cardiovascular. "Usted debería venirse conmigo ahora", le planteó. Sin embargo, Humberto se negó a irse en ambulancia porque se sentía bien. Le prometió que vería a su cardiólogo, aunque no tenía uno de cabecera. "Le mentí", expresó entre risas.

Según le dijo la médica, lo más probable era que hubiera sufrido un infarto. Fabregat quiso saber si lo había confirmado al día siguiente con un médico y Humberto confesó que no fue al cardiólogo. "No fui pero me quedé con las cuatro semanas de reposo", contó.

Si bien dijo que a la mañana siguiente se levantó sintiéndose mejor, "era una piltrafa", pero entendió que "no era para molestar al cardiólogo por esa pelotudez".

Humberto De Vargas cantando en Pykaros junto a The Party Band.

La experiencia paranormal de Humberto De Vargas

El momento más revelador de la noche se dio durante la última sección, Tócala de nuevo, donde se plantea conocer a los invitados a través de la música. Luego de que sonara "Zona de promesas", de Gustavo Cerati, Fabregat les preguntó a quién recurren cuando sienten que están por quebrarse. Humberto tomó la palabra para contar que sus padres son su sostén y entonces compartió un relato paranormal que enmudeció a todos.

Relató que luego de su último divorcio, unos años atrás, regresó a su casa materna y aclaró que su madre ya no está, porque falleció en 2009. "Estaba abandonada. Durante 20 y pico de años no pude abrir esa casa", comentó. Dijo que cuando en el programa habían lanzado la consigna sobre las experiencias esotéricas tuvo dudas sobre si participar y confesó conmovido: "Yo siento la presencia de mi madre en esa casa. La tengo clarísima. Y la presencia de mi padre está en un montón de cuestiones materiales porque yo lo acompañé hasta el último día de su vida, estando él solo".

Luego agregó: "Para mí son las dos personas que cuando me pasa algo me siento tranquilo y dialogo con ellos y les pido que si pueden me ayuden, tampoco se los exijo. Desde el lugar que estén, si pueden, que me ayuden".

Contó, además, que tiene un par de fotos frente a él junto al televisor: una de su padre cantando tangos y otra de su madre en una pose histriónica, vestida de faraona en una obra de teatro. "Dialogo con ellos para que me den una mano cuando hay situaciones complicadas, así que recurro a ellos".