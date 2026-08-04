Se filtraron audios de Humberto De Vargas tras el infarto en la whiskería: "Sentí que me iba"

Horas después de haber sufrido un infarto durante la celebración de su cumpleaños número 65, Humberto De Vargas envió una serie de audios de WhatsApp a Laura, la amiga que lo acompañó hasta su casa aquella madrugada. Los mensajes, difundidos este lunes en Hacemos lo que podemos (Undertake Media), muestran al comunicador repasando en primera persona cómo vivió el episodio cardíaco y admitiendo que estuvo muy cerca de que el desenlace fuera otro.

"Tengo audios de Humberto para pasarlos en tiempo real", anunció Kyoto al aire. Tras confirmar que contaban con autorización de la persona que los enviaba para difundirlos, el programa reprodujo los mensajes.

Antes, el periodista Pablo Cayafa reconstruyó cómo fueron las horas previas al infarto. Contó que Humberto llegó cerca de las 23:45 al festejo, luego de haber asistido a otro evento, y que estaba acompañado por Laura, quien permaneció a su lado durante toda la noche.

Tras cantar con The Party Band, comenzó a sentirse mal. Lo llevaron a una oficina del local, donde le tomaron la presión y le sugirieron llamar a una emergencia médica. Sin embargo, decidió continuar con la celebración y recién varias horas después, ya en su casa, pidió asistencia. Los estudios confirmaron que había sufrido un infarto mientras estaba en el escenario.

En el primero de los audios, De Vargas le agradeció a Laura "de corazón" por haberlo acompañado hasta su domicilio y reconoció que fue consciente de la gravedad de lo ocurrido.

"Tengo claro la descompensación que tuve y el esfuerzo que hice para igualmente después seguir y volver a subirme al escenario y cantar, aunque no estaba en las mejores condiciones", expresó.

También admitió que, al ingresar a la oficina del local, no sabía qué podía pasar. "Estaba regalado", dijo, y reconoció que insistió en que no llamaran a la emergencia porque quería recuperarse para continuar con el espectáculo. "Empezaré a tomar otros recaudos, a tratar de tener un poco más de cuidado", agregó.

En otro de los mensajes, el comunicador reveló que se retiró del local apoyado en Laura para que nadie advirtiera que tenía dificultades para caminar. "Mi agradecimiento por tu compañía, tu solidaridad, por llevarme hasta casa y quedarte tranquila que por lo menos me dejabas vivo", expresó.

Humberto y "La Pantera" de Pykaros.

"Es el episodio más fuerte que he tenido en mi vida a nivel de salud. Lo pude superar, lo sobrellevé más a voluntad que por una cuestión de cuerpo. Me saltó esa cosa de decir: 'Yo soy machito y tengo espalda. No voy a cagar esta situación por este malestar'", confesó.

Luego hizo un repaso de aquella noche y recordó que uno de sus amigos, Alfredo Leirós, llegó a pensar que se estaba muriendo.

"Sé lo cerca que estuve de un inconveniente. Tengo claro lo que pasó en cuanto a la gravedad de mis manos heladas. Alfredo dijo: 'Este tipo se está muriendo'. Yo soy hipertenso, no puedo tener siete-seis de presión. Había algo extrañísimo. Seguir después de eso yo sé lo que conlleva. Estás arriesgando completamente tu vida", reconoció.

El audio más impactante llegó cuando reflexionó sobre lo cerca que estuvo de perder la vida.

"Yerba mala nunca muere. Para matarme a mí está bravo, pero sé que hoy hubo un momento del tiempo en el que yo también sentí que me iba. Faltaba un milímetro. Logré superarlo. De hecho volví a hacer show y canté. Es de locos", afirmó.

Fiel a su estilo, incluso encontró espacio para el humor. Entre risas, le dijo a Laura que ya tenían "la próxima fantasía sexual": que apareciera "vestidita de enfermera, con un aparato de presión en la mano".

En el último mensaje, ya después de recibir la visita de la emergencia móvil, confirmó el diagnóstico.

"La doctora me hizo un electro y dio que había tenido un infarto. No podía creerlo porque después de sentirme mal hice dos shows más. Te comunico que tuve mi primer infarto y lo inauguré contigo", comentó.

Luego de comentarle que había suspendido sus actividades en Pykaros, Humberto cerró en tono íntimo: "Tuve un infarto frente a vos. Debe de ser lo que me generás cuando te veo: me infartás. Parece loco pero es así".

Según contó Cayafa en el programa, De Vargas permanece en reposo por indicación médica, suspendió algunos compromisos laborales y evoluciona favorablemente, sin haber vuelto a sufrir nuevos episodios.