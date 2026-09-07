Mariano López contó que soñó con la fórmula del Frente Amplio para 2029 y sorprendió a todos con los nombres

Los conductores de La mesa de los galanes (Del Sol FM) arrancaron su clásica charla de apertura bromeando sobre la “primavera meteorológica” que, según Mariano López, va del 1° de setiembre al 1° de diciembre. Después, dijo, comienza el verano y se extiende hasta el 1° de marzo.

“Todo bien con los meteorólogos pero yo me guío más por la teoría astronómica. Durante los primeros días de setiembre paso frío”, señaló el también periodista de Telemundo (Canal 12).

Acto seguido, la conversación derivó hacia los nombres que “maridan bien” con ciertos apellidos. Pablo Fabregat mencionó a Michael Pistone, dirigente del Sunca de Maldonado, y Mariano López opinó que para él el mejor Richard de Uruguay es Read. “No tengas dudas”, afirmó, en referencia al histórico exdirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB).

“Richard Martínez, Richard Pellejero, pero Richard Read está perfecto que se llame Richard. Todo en inglés”, defendió. Según Rafa Cotelo, tiene nombre de escritor, aunque “no coincide con su actividad”.

Jorge Piñeyrúa consideró que un Richard Read en el PIT-CNT era raro y Cotelo aprovechó para recordar un espectáculo de Agarrate Catalina en el que, en su rol de cupletero, decía que a José Mujica le había ganado una huelga Richard Read, no Ricardo Leer. “No tiene nombre de sindicalista”, resumió.

“Para mí Richard es Morales”, dijo Fabregat. Y Mariano insistió: “El mejor Richard es Read porque aparte es inglés con inglés”. “Richard Galeano, el rey del streaming”, acotó Fabregat.

Entonces el Piñe preguntó hasta dónde creían que podría llegar Read si se metiera de lleno en la política partidaria. Cotelo opinó que, por su perfil y su habilidad para comunicarse, podría llegar “a todo lo que él quiera”, aunque también dependería del apoyo del aparato político que tuviera detrás.

“¿Podría ser candidato a presidente?”, lanzó el Piñe.

Mariano tomó la palabra y contó que casualmente se había puesto a pensar en eso días atrás. Incluso, aseguró, llegó a imaginar una fórmula presidencial. “Soñé dos cosas en los últimos días”, reveló. Piñeyrúa, incrédulo, quiso saber si efectivamente soñaba con fórmulas presidenciales.

“Sí, sueño con fórmulas presidenciales. Soñé que una fórmula del Frente Amplio era Richard Read y Valeria Csukasi. Y me pareció buena fórmula”, contó.

Valeria Csukasi y Richard Read, la fórmula presidencial que soñó Mariano López.

Cotelo acotó que no estaba en un buen momento la subsecretearia de Relaciones Exteriores. Y se refería a que quedó en el centro de la polémica recientemente por sus declaraciones sobre la eventual detención de Benjamin Netanyahu si ingresara a Uruguay, en cumplimiento de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, y por sus críticas a las acciones de Israel en la Franja de Gaza.

“No, pero es una mujer con personalidad, brillante. Le vendría muy bien al Frente una fórmula así”, sostuvo Mariano.

Según Cotelo, a la vicecanciller le falta el respaldo del aparato del Frente Amplio. Piñeyrúa, en tanto, consideró que sería positivo buscar una “vuelta de tuerca”.

Fabregat señaló que Mario Bergara llevaba 20 años buscando algo así y no lo encontraba. Según Mariano, Carolina Cosse también lo intenta desde hace tiempo y pierde la interna.

“Lo cierto, Jorge, es que soñé con esa fórmula: Read-Csukasi y me pareció buena”, retomó el periodista. Y volvió a destacar las virtudes de la vicecanciller: “Es una de las tres personas más brillantes que tiene este gobierno”.

“¿Vos decís que no es mejor fórmula Read-Cristina Lustemberg?”, quiso saber Rafa. “Puede ser, pero yo soñé con Csukasi”, respondió Mariano.

Agregó que la conoce desde hace muchos años y destacó su capacidad de negociación. “Era la jefa negociadora de Uruguay en el Mercosur. La tiene más clara. Una solidez”, señaló.

Ante tantos elogios, el Piñe bromeó: “Pará, ¿vas de diputado o algo?”. Mariano se rio y explicó que conoce a Csukasi desde hace años. También dijo que le pareció injusto lo que ocurrió cuando "la enviaron a Malasia" y que le gusta verla en su actual rol porque considera que se lo merece.

Pero la charla no terminó con esa fórmula presidencial. Mariano contó que tuvo un segundo sueño insólito: “Nos íbamos a la India con Rafa a ver el regreso de Luis Suárez con la selección”, relató, en referencia a uno de los amistosos que disputará la Celeste, relató para cerrar el tema de los sueños.