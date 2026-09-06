Patricia Madrid y su novio esperan su primer hijo: el curioso anuncio y el nombre que eligieron para el bebé

Patricia Madrid y su pareja, el periodista deportivo Mathías Gonnet, serán padres por primera vez. La conductora de Así nos va (Radio Carve) y Puesta a punto (Canal 12) anunció la noticia este sábado a través de un particular posteo en redes sociales, en el que sus mascotas tuvieron un papel central.

La pareja decidió comunicar la llegada de su primer hijo con una imagen creada con Inteligencia Artificial en la que aparecen sus dos perros pug frente a cámara, sosteniendo la ecografía del bebé.

“Si ellas lo anuncian, está chequeado”, escribieron Madrid y Gonnet junto a la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para los futuros padres.

Pero el anuncio tenía además otro detalle escondido. Detrás de los perros se alcanza a ver un pizarrón con una inscripción que despeja otra de las incógnitas: “Imanol 2027”. Así, además de confirmar el embarazo, la pareja reveló el nombre de la criatura y que llegará el próximo año.

Los mensajes de amor no tardaron en multiplicarse. Lucía Brocal, compañera de Madrid en Canal 12, le dio la bienvenida a “la montaña rusa más linda”. También la saludaron María Noel Marrone, Magui Prado, Victoria Rodríguez, Eliana Dide, Diego Sorondo, Florencia Infante y Diana Abrancinskas, entre otros colegas y amigos que celebraron la noticia.

Una historia de amor que comenzó en Carve

Mathías Gonnet y Patricia Madrid en Italia. Foto: Instagram @patriciajmadrid

Madrid y Gonnet hicieron público su romance a fines de marzo de 2023. Por entonces, ambos ya compartían espacio laboral en Radio Carve: ella al frente del periodístico Así nos va y él como productor de Fútbol por Carve.

Desde entonces, se volvieron habituales las escapadas y los viajes compartidos, tanto dentro como fuera de Uruguay. En marzo de este año, por ejemplo, recorrieron Italia y mostraron en redes sociales distintas postales de ese viaje.

Al comienzo, la pareja recibió algunos comentarios vinculados a la diferencia de edad: Patricia tiene 41 años y Mathías, 34. Sin embargo, con el paso del tiempo esas críticas quedaron en segundo plano y ambos se mostraron cada vez más afianzados en su relación.

En una entrevista con Sábado Show en 2020, Patricia ya había hablado de su deseo de compartir la vida con un compañero y de comenzar a pensar en un proyecto de familia. “Estoy a punto de cumplir 36 años y transito un momento en que me gustaría compartir con alguien y que eso implica un proyecto juntos, un plan de familia e hijos”, había contado.

En aquella oportunidad, además, reconoció que la maternidad era un proyecto que se planteaba para su vida y que no descartaba la posibilidad de ser madre soltera si no aparecía una pareja con quien compartir ese proyecto.

Un año después, en 2021, volvió a referirse al tema y reafirmó que ser madre estaba entre sus planes. “Será lo que tenga que ser y cuando crea que tenga que ser”, expresó entonces.

Cinco años después de aquellas declaraciones, ese deseo se hizo realidad: Patricia Madrid y Mathías Gonnet esperan a Imanol, que llegará en 2027, y sumará el capítulo más importante en esta historia de amor.