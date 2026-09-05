El periodista de Canal 12 que encontró en el teatro un escape al estrés y el sueño que le queda por cumplir

De niño grababa las actuaciones de Carnaval de la radio y jugaba a interpretar los personajes de Los Gaby’s. Diego Castro se anotó en un taller de teatro en 2001 con miras a vencer la timidez y salir en Carnaval. Las responsabilidades lo alejaron del arte hasta 2018. El escenario ayudó al hoy periodista de Telemundo (Canal 12) a lidiar con el estrés de la cobertura policial. Estrenó la obra Preludio final (ver recuadro) y es la excusa para conversar sobre su veta artística.

—¿Qué recordás de aquel primer taller de teatro que dictaba Tabaré Rivero en la Facultad de Comunicación y al que te anotaste para vencer la timidez en 2001?

—Recuerdo llegar el primer día, tener que hacer un ejercicio que requería una gran socialización y que me costara. Éramos 20 y a 14 no los conocía. Había que abrazarse, presentarse, darse la mano. Fue una barrera grande en ese momento. Hoy lo miro y pienso: ‘Cómo cambiaron las cosas’.

—¿Llegaste por tu cuenta o alguien te acercó?

—Vi un cartel y me anoté. No fue que me di manija con alguien. Quería agarrar herramientas por si, en algún momento, me tocaba salir en Carnaval, que aún no se ha dado.

—¿De niño soñabas con ser artista?

—Grababa las actuaciones de los conjuntos en CX42 porque antes de trabajar en la radio como periodista de Carnaval fui oyente. Armaba con lo que había en casa una escenografía, hacía la actuación de Los Gaby’s del 78 e interpretaba a Juan Salvador Gaviota. O fingía ser el Tito Pastrana en La Nueva Milonga, pero siempre puertas para adentro. Una tía me veía de costado y me alentaba, pero a mí me daba mucha vergüenza.

—En 2005 debutaste con Yerma, el clásico de García Lorca, te tocó protagonizar con Lucía Rodríguez, hoy compañera de Canal 12. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Éramos dos ilustres desconocidos. Una compañera del taller de Tabaré Rivero me dijo: ‘Vamos a hacer esto, ¿te interesa?’. Dirigía Freddy González y me animé. Fue una experiencia muy linda. La hacíamos en las bóvedas del muelle viejo y la escenografía natural era muy linda.

—¿Qué tal Lucía Rodríguez como compañera de escenario? ¿Le recordás esta experiencia cuando la cruzás en los pasillos de Canal 12?

—Hicimos una buena simbiosis. Cada tanto le traigo el tema y recordamos con mucho cariño esas épocas: todo el esfuerzo que hacíamos para estar y para conseguir lo mínimo para una buena producción. No fue un éxito de público, pero la pasamos muy bien y vivimos momentos muy intensos arriba del escenario por el dramatismo muy profundo de la obra.

—Recién en 2018 te anotaste en un curso en La Gaviota y volviste a las tablas. ¿Por qué tardaste tanto?

—La vida, tuve un hijo, las responsabilidades. Cuando me separé dije: ‘Voy a empezar a hacer otras cosas’. Con mi hijo un poco más grande, pude empezar a moverme con más libertad y lo llevaba a estrenos y ensayos. Me ofrecen hacer ese taller y digo: ‘Vamo’ a darle’. A partir de ahí, me llamó mi amigo Gabriel Rodríguez para hacer una comedia humorística, después surgió Psycopateados, en Arteatro, El tiempo está después, y se fueron dando las cosas. Ahora estoy con el grupo Modo Teatro, que en 2025 hicimos Lo que la muerte no pudo callar y anduvo bastante bien.

—Tu reencuentro con el escenario coincidió también con la cobertura de policiales en Telemundo. ¿Te ayudó a sobrellevar el estrés laboral?

—Yo arranco a hacer policiales en El País en el 2011 y seguí en Telemundo (Canal 12). Me pasaban dos cosas con el escenario. Me ayudaba a manejar y canalizar el estrés y a liberar tensión. Pero además no quería quedar encasillado como periodista policial. Quería mostrarme en otra faceta. No estoy solo para esto. Me gustan otras cosas, por ejemplo, el teatro.

Detalles de "Preludio final" Preludio final, dirigida por Sergio Paglietta, cuenta la historia de dos matrimonios amigos que comienzan a atravesar conflictos cuando un amigo regresa de España. Va todos los jueves de setiembre y octubre, a las 20:30, en Alejandría - Café de las Artes (Gaboto y Guayabos). Las entradas se reservan por WhatsApp al 096 937 197 o se compran en la boletería del teatro. Castro contó que busca concretar una función especial para sus compañeros de la edición central de Telemundo, ya que no pueden asistir debido a que coincide con la salida al aire del informativo: “Estoy tratando de que la sala nos ceda un día especial así pueden ir todos”.

—El presente te encuentra como uno de los protagonistas de Preludio final, que se exhibe los jueves en Alejandría de las Artes. ¿De qué va esta comedia dramática?

—Son dos matrimonios amigos y empiezan a pasar cosas entre las parejas. La visita de un amigo que vuelve de España es un problema porque quiso impedir que Miguel (mi personaje) y Sonia se casaran. A partir de ahí y del encuentro de un objeto particular se desata el conflicto.

—Interpretás a Miguel, un tipo exitoso, con un buen trabajo, una pareja, pero con la vida medio desordenada. ¿Qué hiciste para preparar el personaje?

—Siempre escucho mucho al director, aunque creo que la búsqueda más intensa la hace uno mismo, leyendo el libreto, identificando dónde poner más intensidad. Busco mucho en emociones que haya sentido alguna vez. Voy a buscar mi sentimiento para prestárselo a Miguel.

—Aldo Silva, Malena Castaldi, Lucía Brocal y varios compañeros te han ido a ver al teatro. ¿Has tentado algún colega para que se suba a las tablas?

—Sí. Hace un par de días armé un grupo de WhatsApp que se llama ‘Hagamos teatro’, con un elenco de tres. Se puede sumar alguien más, pero es para hacer un proyecto el año que viene. Estamos buscando qué hacer. Durante el Carnaval, tuve una charla con un componente de un conjunto que se sorprendió porque le dije que hago teatro. Lo incluí en el grupo. También agregué a una persona del canal que hace pila que le insisto. Ya tiene experiencia en las tablas y con un personaje icónico. No puedo adelantar nombres, pero armé el grupo y les dije: ‘Pensemos con tiempo y tranquilidad’.

Diego Castro interpreta a Miguel en la obra "Preludio final". Foto: Dahiana Bassadone y Mariana García Seijas

—¿Hay algún artista con el que te gustaría compartir escenario?

—Me gusta mucho lo que está haciendo Fabrizio Silvera (figura de murga con La Nueva Milonga). También me gustaría compartir escenario con Celina Pereyra, compañera de Canal 12. Es una crack y muy cálida; y con Florencia Infante, que tengo tremenda amistad. Y me divertiría hacer un proyecto con el “Rusito” González.

—¿Has hecho castings para audiovisual? ¿Te interesa explorar ese universo?

—Me gusta y me interesa, pero no he hecho castings para series o películas. En una época filmé varias publicidades. Lo que hice en su momento, a raíz del taller de actuación de Tabaré Rivero, fue actuar en varios cortos de una generación de Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT.

—También hiciste el taller La fábrica de murguistas. ¿En qué quedó el sueño de salir en Carnaval?

—Hice el taller, pero todavía no pude concretar la posibilidad de salir. En algún momento se va a dar. Hubo sondeo de una revista y también de un conjunto de parodistas, pero nada confirmado todavía. Un director de parodistas me dijo: ‘No sabía que hacías teatro, si no te llevaba. Tengo el elenco completo, pero el año que viene vemos’. Es una categoría que me gusta mucho. Mi sueño es salir en Carnaval. Si lo logro, me puedo morir en paz.