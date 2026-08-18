Mariano López habló de sus fracasos amorosos y reveló cuál es su estado civil: “Así terminé yo”

Una descontracturada sobremesa tuvo lugar por estos días en La mesa de los galanes (Del Sol) y esta vez el protagonista fue Mariano López. El conductor de Telemundo (Canal 12) se sumó a la conversación junto a sus compañeros y terminó hablando de un tema que no suele abordar públicamente: su vida amorosa.

Todo comenzó con una consigna planteada por Leo Pacella: un “top 3 de cumpleaños a los que se te cae un huevo ir”. Mariano fue el primero en tomar la palabra y ubicó entre ellos a un clásico: los cumpleaños de las amigas de la pareja.

“La típica, me quiero quedar a ver el partido”, ejemplificó. Y enseguida cuestionó la cantidad de compromisos que pueden surgir. “¿Cómo cosechás la amistad? ¿Cómo podés tener 25 cumpleaños de amigas por año?”, planteó.

Rafa Cotelo rápidamente entendió que detrás de esa postura había alguna experiencia personal y Mariano no lo negó. “Capaz que alguna vez me ocurrió. Decía: ‘No puedo creer, tantas amigas como para ir al cumpleaños con tu pareja’. Puede ir ella”, lanzó. “Ahí está la clave”, coincidió Cotelo.

El periodista explicó que, si uno decide no acompañar, corre el riesgo de ser acusado de poco compañero. Sin embargo, para él, hay una diferencia entre estar presente en los momentos importantes y asistir a cada compromiso social. “El compañero está en las difíciles, no en un cumpleaños”, sentenció.

La conversación derivó entonces hacia las ventajas de la soltería y Mariano hizo una confesión que terminó abriendo la puerta a su situación sentimental actual.

“En esas boludeces se extraña un poco la soltería, la independencia”, reconoció. Y la comparó con una imagen particular: “La soltería es como la llegada a una estancia que te abren la portera y el chalet se llama libertad”.

Pablo Fabregat no coincidió con su postura y lo cruzó con humor: “Infelicidad se llama. Abandono”. Camilo Fernández quiso saber qué opinaba Mariano de esa definición y la respuesta fue contundente: “Así está”.

El intercambio continuó entre bromas y Cotelo intentó descifrar qué quería decir con aquello. “¿Triste, deprimido? ¿Loco psicópata?”, preguntó. Mariano aprovechó para devolverle el golpe a Fabregat: “No es feliz”.

Mariano López, Pablo Fabregat y Rafa Cotelo en Punta Cana. Foto: @lamesa995

Pero el tema de la soltería terminó llevando la charla hacia un terreno más personal. Cotelo dijo extrañar a Jorge Piñeyrúa, otro de los conductores del ciclo que esa vez estaba ausente, para esta discusión. Bromearon con que el Piñe no sabe ni el nombre de su suegro, pero Mariano salió en su defensa y aprovechó para sincerarse sobre su propia historia.

“Seguramente ha tenido que ir a muchos más cumpleaños de amigas que yo porque por lo menos a Jorge le ha ido bien a nivel de pareja, a mí me ha ido muy mal. Así terminé yo”, confesó.

Cotelo quiso saber entonces qué significaba exactamente ese “me ha ido muy mal”, teniendo en cuenta que Mariano tuvo varias relaciones. Y el conductor fue directo: “Terminaron todas fracasando. Me quedaba en casa yo, no iba a ningún cumpleaños y así me quedé, soloducho”.

La confesión dejó en claro que Mariano López actualmente está soltero y que, lejos de esquivar el tema, decidió tomárselo con humor durante la charla.

De todos modos, aclaró que no considera necesario asistir a todos los compromisos sociales de la pareja. Para él, se puede negociar y reservar la presencia para ocasiones importantes, como bodas o cumpleaños de números redondos. “Gente grande festejar el cumpleaños todos los años. Para mí es demasiado”, bromeó.

En esa misma línea, reveló otro dato: la última vez que festejó su cumpleaños fue cuando cumplió 40. Hoy tiene 51 años.

Finalmente, Mariano mencionó una particular ventaja que ha tenido para esquivar algunos compromisos: su trabajo en televisión. “Telemundo siempre me ayudó a faltar a cumpleaños o a llegar tarde. Mi viejo horario —condujo durante mucho tiempo el de la medianoche— seguro, y ahora puedo llegar tarde”, cerró entre risas.