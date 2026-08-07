Agarrate Catalina confirmó su regreso al Carnaval 2027 y Rafa Cotelo reveló si subirá al escenario

Las noticias vinculadas a los pases y regresos en el universo de Momo no dan tregua, pero la vuelta de Agarrate Catalina, uno de los títulos más laureados del Carnaval, sonó como un verdadero bombazo.

La primicia la dio el periodista Giovanni Cartategui a través de sus redes sociales. "La murga @lacatalinaok va a dar prueba de admisión para el Carnaval 2027", escribió junto a un video en el que reveló que la información se la había confirmado Yamandú Cardozo, director responsable de la murga pentacampeona, que no participa del Concurso Oficial desde 2022.

Aunque el material no aportaba más detalles, la confirmación del regreso —que además coincide con los 25 años de la murga— alcanzó para que la noticia se viralizara rápidamente entre periodistas especializados e hinchas del Carnaval.

La propia Agarrate Catalina alimentó la expectativa al compartir la publicación en sus redes sociales con un escueto: "Giovanni sabe cositas", y luego volvió a difundirla con otro mensaje: "Giovanni dando la noticia".

La murga, que en los últimos años se mantuvo activa con recitales junto a Rubén Rada, León Gieco y hasta el renombrado Tiny Desk con Milo J, volverá así a competir por la sexta copa, luego de los primeros premios obtenidos en 2005, 2006, 2008, 2011 y 2020.

Una de las primeras interrogantes que surgió tras conocerse la noticia fue si Rafa Cotelo, miembro fundador y cupletero histórico del conjunto, volverá a subir al escenario del Teatro de Verano. El tema no pasó desapercibido en La mesa de los galanes (Del Sol) y abrió el programa del jueves.

Jorge Piñeyrúa sacó el tema en el arranque y comentó que se trataba de una tremenda noticia para el Carnaval. Después de una larga charla sobre fútbol e inteligencia artificial, el Piñe fue directo a la pregunta que todos esperaban: "¿Salís?"

"Voy a hacer todo lo posible, Jorge. Tengo muchas ganas", respondió Cotelo.

Rafa Cotelo en el escenario con Agarrate Catalina, junto a sus hijas. Foto: @rafaelcotelo

Entonces contó que el martes había tenido una conversación con sus hijas y que, si bien ellas tienen muchas ganas de verlo otra vez arriba del escenario con la murga, él entiende que la decisión afecta a todo el grupo familiar. También señaló que su actual pareja todavía no vivió un Carnaval desde adentro y bromeó: "Creo que no está muy inspirada".

"¿Creés que va a fortalecer el vínculo o lo complicará?", preguntó Delgado. Pablo Fabregat opinó que pasarían ambas cosas. "Ella más bien visualiza lo segundo", respondió Cotelo, antes de volver sobre las cuestiones de organización familiar. "Tengo ganas, quiero, pero después...", expresó.

No es la primera vez que habla de esa disyuntiva. Meses atrás, en una entrevista con El País, confesó que extrañaba "horrores" hacer tablados y que lo invadía una enorme nostalgia. "Estoy con muchas ganas de ver murga y subirme a cantar", decía entonces. Sin embargo, ya advertía que, aunque Agarrate Catalina regresara al Concurso Oficial, le resultaría difícil asumir el compromiso porque sus viajes, programas y otros compromisos laborales no siempre se lo permiten.

Consultado acerca de si sabía qué iba a pasar con los integrantes, o si finalmente el Zurdo Bessio se sumaría o seguiría en Falta y Resto, contestó: "No sé qué va a hacer porque no fui a la reunión", dijo, en referencia a la asamblea que se había realizado la noche anterior y donde la murga terminó de definir el ansiado regreso.

Entonces recordó un par de anécdotas, entre ellas la asamblea que hicieron cuando participaron por primera vez del Carnaval, hace 25 años, y debían definir quién debía bajarse, ya que desde esa época eran más integrantes de los permitidos para subir al escenario (eran 21 y el reglamento permitía 17; hoy son cerca de 26).

"¿Qué hacemos? ¿Cómo determinamos quién baja? Tienen que bajar cuatro. Que por sorteo, por votación. De hecho, el primer Teatro de Verano no sube Martín Cardozo", recordó.

También contó que una de las propuestas que se manejó en aquella asamblea fue subir todos y aceptar una eventual eliminación por incumplir el reglamento.

"Contó con cierto apoyo, aunque no ganó. Teníamos 20 años", cerró entre risas, mientras la expectativa por el regreso de Agarrate Catalina no deja de crecer y el Carnaval 2027 ya empieza a tomar forma.