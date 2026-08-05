Sorpresa en el Carnaval 2027: una exfigura de Canal 12 fichó con un histórico conjunto

El frío no cesa y las noticias vinculadas al Carnaval 2027 tampoco. El mercado de pases de la fiesta popular más larga del mundo está a la orden del día a pesar del invierno. A la vuelta de Asaltantes con Patente, las incorporaciones bomba de los bicampeones Momosapiens para celebrar sus 35 años —Fernando "Pichu" Straneo y Petru Valensky— y el debut de Evitta Luna en una murga, ahora se suma otro movimiento inesperado que tiene como protagonista a una exfigura de Canal 12.

Se trata de una artista que en los últimos años fue construyendo su camino entre la televisión, el stand up y el Carnaval. En 2023 dio el salto al Concurso Oficial con parodistas Los Muchachos, donde obtuvo el primer premio. Dos años más tarde sorprendió al cambiar de categoría para debutar como cupletera en Diablos Verdes. Y ahora volverá a reinventarse.

La protagonista es Denise Casaux, quien fue anunciada como la primera incorporación de Humoristas Cyranos para el Carnaval 2027.

El conjunto, que viene de obtener el segundo puesto en la categoría Humoristas detrás de Sociedad Anónima y que cuenta con seis primeros premios en su historia (2011, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2019), confirmó este martes su participación en el próximo Concurso Oficial y presentó el nombre de su nuevo espectáculo: "¿Si fulanito se tira de un puente, vos vas y te tirás de un puente?".

"Evitar irse atrás de la tendencia es imposible; a veces ni nos enteramos y, cuando queremos acordar, andamos con un pato en la cabeza, o tomando café de especialidad, u odiando a Argentina porque alguien dijo que le regalan los Mundiales. ¡Qué razón tenía mamá!", escribieron con humor en sus redes sociales al anunciar el espectáculo.

Minutos más tarde llegó otra novedad: la presentación de Casaux como nueva integrante del plantel.

"¡Inauguramos la presentación de componentes con una nuevita en la categoría! Es su primer año en Cyranos y, por seguir tendencias, se hizo uñas con las que no pudo tirar la cisterna. Estamos muy felices de que haya solucionado el tema de las uñas antes de llegar a nosotros. ¡Bienvenida, Den!", bromearon desde la cuenta oficial del conjunto.

Denise Casaux en Diablos Verdes. Foto: Alejandro Moreira

Para Casaux será un nuevo desafío dentro del Carnaval. Su desembarco en el Concurso se produjo en 2023 con Los Muchachos, conjunto con el que levantó el primer premio y compartió escenario con Leticia Cohen y Lucía Rodríguez, amigas y compañeras de La culpa es de Colón (Canal 12). En 2026 volvió a sorprender al aceptar la propuesta de Diablos Verdes para convertirse en cupletera de un título histórico.

En una entrevista con Sábado Show, la actriz y humorista contó que nunca había imaginado un camino ligado al Carnaval. Criada en un entorno donde el mandato era estudiar una carrera universitaria y ejercer una profesión tradicional, descubrió el stand up casi por casualidad y desde allí fue construyendo una carrera artística que la llevó al teatro, la televisión y finalmente al Teatro de Verano.

Ahora, tras esa experiencia en murga, volverá a cambiar de categoría para incorporarse a Cyranos, uno de los títulos más laureados de los últimos tiempos, en otro de los movimientos que sigue agitando el mercado de pases del Carnaval 2027.