La influencer uruguaya Evitta Luna encendió la polémica al definirse también "argentina" tras la final del Mundial
La creadora de contenido realizó una publicación que generó una ola de reacciones. "Me dijeron que una argentina nace donde quiere", aseguró a través de una historia de Instagram.
La influencer y creadora de contenido uruguaya Evitta Luna quedó en el centro de la polémica por una publicación en Instagram luego de la final del Mundial entre Argentina y España. En su reflexión pospartido, la joven se definió como argentina además de uruguaya, lo que motivó una catarata de críticas y respuestas en redes sociales.
A través de una placa negra con texto blanco subido a una historia de Instagram, Evitta tildó de "pechos fríos" a los fanáticos españoles por la frialdad con la que celebraban el título mundial: "No pueden ser tan pechos fríos, no lloran, no festejan con su hinchada, repito NO LLORAN. En serio suena una canción de fondo que dice 'él me dice que no le molesta estar con una súper estrella' ¿Quéééé? NO conmueveeeeeeeeeNNNN", disparó sin tapujos.
A pesar del trago amargo por el resultado, Evitta dejó en claro su devoción intacta por el equipo de Lionel Scaloni y sus figuras: "Te amamos Scaloneta. Te amo Licha, te extraño, I am in love with you. Messi s.p. sin palabras. Qué país hermoso Argentina, qué lindo ser Argentina".
Fue esa última frase la que encendió el debate entre sus seguidores, especialmente entre usuarios uruguayos, que cuestionaron que se identificara con Argentina. La influencer se anticipó a esos comentarios y en la misma publicación ironizó con la frase "flaka sos uruguaya", y ella misma se respondió: "Me dijeron que un argentino nace en donde quiere. Y yo me siento URUGUAYA por supuesto y ARGENTINA. Amo este país", sentenció.
Evitta Luna es una influencer y creadora de contenido uruguaya con una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte publicaciones vinculadas al entretenimiento, el deporte y su vida cotidiana. Saltó a la masividad en el canal de streaming argentino OLGA y en 2025 también tuvo un paso por la televisión local como parte del elenco de la edición de famosos de Bake Off.
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