La uruguaya que conmovió a Maradona con una carta, el regalo del 10 y el sueño que cumplirá 12 años después

No vio jugar a Diego Armando Maradona en vivo, pero creció escuchando sus historias de boca de su padre y viendo una y otra vez esa zurda maestra en videos de archivo. El 10 marcó a fuego su vida desde antes de nacer: Giannina Artigas debe su nombre a la hija menor de Diego y Claudia Villafañe, aunque con las dos “n” al revés. Todo eso y más le contó la uruguaya de 32 años a su ídolo en una carta que le escribió y que él leyó al aire en De Zurda, el programa que conducía junto a Víctor Hugo Morales.

Esta historia tiene 12 años y la foto del 10 con la casaca de Boca —confiesa a Sábado Show que hubiera preferido la del Napoli, pero no pudo elegir— autografiada por Maradona sigue intacta en el living de Giannina. Fue el premio que ganó por conmover a Diego. Está encuadrada y es de las primeras cosas que se ven al entrar a su casa, junto a un cuadro y tres parches de Maradona, un almohadón del Indio Solari y un pin de Eva Perón.

La anécdota no es nueva, pero reflotó en redes sociales el pasado 12 de agosto, a raíz de un posteo del periodista argentino Fede Bongiorno, que planteó la siguiente consigna en X:

“¿Quién es la persona más famosa con la que hablaron alguna vez? No cuenta solo un saludo o pedir una foto. Tiene que ser conversación en privado, en persona o redes”.

Entonces Giannina retwiteó desde @hijadelf —su usuario, con 8.850 seguidores, bautizado Hija del Fletero por la canción ricotera y porque su papá tiene ese oficio—: “Mandarle una carta a Maradona y que me responda en vivo en su programa, ¿cuenta?”.

Mandarle una carta a Maradona y que me responda en vivo en su programa cuenta? https://t.co/aS1bi2tFRM — Hija del Fletero (@hijadelF) August 12, 2026

Y no hay manera de discutirlo.

“Diego, no me conocés pero yo siento que te conozco de toda la vida, como si fueses mi padre, mi tío, mi amigo o mi hermano. Soy uruguaya y, como verás, me llamo Giannina (con un error en una de las ‘n’) y es en honor a vos. Por tu hija, por todo lo que mi viejo te quiere. Increíblemente nací el 16 de mayo, igual que Gianinna, pero cinco años después (...).

Mi padre (Walter Artigas) me crio contándome tus goles y mostrándome videos. Me contó que sacaste campeón solito a un cuadro que nadie consideraba importante (...).

Hubiese dado mi vida por verte jugar y con el amarillo y negro de Peñarol. Todos te critican, yo no puedo parar de defenderte. Debe de ser que llevo, en parte, tu sangre por mi nombre. Y no puedo estar más orgullosa. A mis hijos les voy a hablar de Diego Armando Maradona, que no lo vi jugar, pero le debe mucho más que a mucha otra gente que sí”.

Con esas y otras tantas líneas llenas de amor y admiración, esta educadora uruguaya fanática de Peñarol y del Carnaval tocó el corazón de Diego, que la nombró al aire aquel 28 de junio de 2014, en De Zurda.

Esa noche, Maradona arrancó diciendo que las cartas que le mandaba la gente cada vez lo ponían “más mimoso” porque le hablaban de Gianinna, Dalma y su nieto Benjamín. “Las leo todas”, dijo, antes de anunciar a los ganadores de aquel concurso, que consistía en explicarle por qué lo idolatraban. Él elegía un par por programa y luego enviaba una foto suya autografiada.

“La primera ganadora es Giannina, que se llama como mi hija pero al revés, con dos ‘n’ adelante, Artigas, de Uruguay”.

“Los pagos de Ruben Paz y Benancio Ramos”, acotó Víctor Hugo Morales, creyendo que era oriunda de ese departamento y no que Artigas era su apellido.

Más de una década después, Giannina asegura a Sábado Show que jamás se le pasó por la cabeza que pudiera leerla: “Pensé que sería un sorteo. Elijo creer que la leyó porque hizo ese comentario en vivo y en esa época estaba muy lúcido”.

La carta de una uruguaya que emocionó a Maradona

Giannina Artigas junto a su padre Walter.

Giannina —cuyo nombre está escrito distinto al de la hija de Maradona porque así lo vio su madre en una revista de la época— mandó esa carta por mail sin decirle a nadie. No quería ilusionarse. Después se olvidó del tema, hasta que a las 0:36 del 29 de junio de 2014 recibió un mensaje por Facebook de un tal Martín, a quien conocía de la cancha y con quien no volvió a tener contacto. Mientras lavaba la cocina, había escuchado su nombre en el programa de Maradona. “Decime que fuiste vos”, le escribió.

“Me vino un brote. Estaba en medio del boliche y no había forma de que él supiera que había mandado la carta”, cuenta.

No terminaba de caer. Usó el muro de Facebook para corroborar el milagro. Preguntó si alguien había visto De Zurda porque le habían dicho que Maradona la había nombrado. La madre de su media hermana se lo confirmó.

Entonces buscó el programa en YouTube y, como pudo, con un auricular en la oreja, escuchó en medio de la pista el momento. “Me puse a llorar y gritar”, recuerda conmovida.

A la distancia, Giannina logra reconocer algunos datos que la acercaban a su ídolo y le daban la pauta de que podía llegar a leer su carta. Pero el asombro y la alegría de escuchar su nombre de boca de Maradona, y saber que él se había enterado de su fanatismo, son difíciles de describir.

“Me nombra en eso tan característico que es mi identidad: llamarme así por su hija y eso de las letras es la historia que cuento desde que tengo uso de razón”, explica.

Lo que siguió fue darle semejante noticia a su padre, el gran responsable de su fanatismo. “Fue tremendo contarle que me había nombrado y me iba a mandar la foto autografiada. Se emocionó mucho. Él siente que sigo su legado en el amor hacia Diego, incluso que lo superé”, dice. Y confiesa que se arrepintió de no pedirle que la dedicatoria fuera para él.

Walter la lleva a ver a Peñarol desde que tiene meses y, a los 12 años, la sentó a leer la autobiografía Yo soy el Diego de la gente.

“Para mí es el jugador más grande de la humanidad. Nadie lo supera, aunque banco mucho a Messi, pero lo admiro como figura, más allá del fútbol. Siempre se plantó con sus ideas ante el poder, aunque con sus contradicciones, por supuesto”, dice.

Reconoce errores del 10, como el tema de los hijos, las mujeres y las drogas, pero lo considera “un hijo de su época”. “No lo justifico pero tampoco lo juzgo”, señala sobre el que también reivindica desde el punto de vista ideológico.

El cumpleaños maradoniano y el sueño por cumpilr

Giannina Artigas junto a sus amigos en el cumpleaños con temática maradoniana.

La carta no fue el único intercambio que tuvo Giannina con la familia Maradona. Hace algunos años le contó la historia de su nombre a su tocaya, la arrobó en Twitter y ella le contestó: “Qué genial. No lo puedo creer, qué coincidencia”.

En 2021, tras la muerte de Diego Armando, organizó un cumpleaños temático en su honor y esas imágenes llegaron a Dalma.

“Subí un hilo a Twitter con las fotos y la novia de mi mejor amigo tenía un disfraz inspirado en la famosa imagen de las margaritas de Dalma y Diego en el Napoli. La etiquetaron y ella reaccionó”, cuenta.

“El mejor cumpleaños y el mejor disfraz. Saludos para estos divinos”, escribió Dalma Maradona, que dos años atrás tomó la idea y armó una fiesta temática con la consigna Diego y Claudia.

Giannina lleva a Diego en su piel. Al igual que las hijas de Maradona y Claudia, se tatuó el 10 de su firma en el tobillo. “Tengo ganas de hacerme el autógrafo de su foto”, confiesa.

Ese tatuaje está por verse, pero hay otro sueño maradoniano que ya tiene fecha. En enero viajará a conocer la ciudad donde Diego se convirtió en leyenda. “Me voy a Nápoles a cumplir el sueño de mi vida”, cuenta.

Dejó un trabajo, recibió una plata y decidió invertirla en un viaje por Europa. Irá con un amigo a Roma, aunque él se volverá antes: Nápoles será una aventura en solitario y la escala más esperada de una historia de amor y fanatismo que empezó, incluso, antes de su nacimiento.

