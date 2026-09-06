La intimidad del cumpleaños sorpresa de Laetitia D’Arenberg y el curioso regalo que emocionó a la princesa

Laetitia D’Arenberg cumplió 85 años el pasado 2 de setiembre y, aunque no tenía previsto festejar, sus amigos más cercanos se encargaron de sorprenderla con una noche íntima, cargada de música, afecto y un regalo muy especial.

La princesa compartió en sus redes sociales distintos momentos de la celebración y, junto a una foto en la que aparece con su adorada perrita Begonia, escribió un mensaje de agradecimiento por el cariño recibido.

“En mi día solo pido salud, y seguir rodeada de la gente que amo y me ama. Un beso a cada uno de ustedes por tanto cariño hacia mi persona. No creo en el paso del tiempo. Aún me siento una niña. Me emociono por las pequeñas cosas. Sigo siendo naif, ingenua y sensible. Así soy, el tiempo me ayuda a crecer en mis sentimientos más profundos y agradecer, junto a Begonia, mi amor por la vida y la naturaleza”, expresó emocionada.

A lo largo de la noche, D’Arenberg también publicó historias junto a distintos grupos de amigos y manifestó su “alegría de tenerlos” en una fecha tan especial. La música tuvo un papel central en la celebración, de la mano del joven tenor Martín Savi, quien deleitó a la homenajeada y a los invitados con su voz.

“Con el maravilloso tenor @martinsavi1”, escribió Laetitia junto a una imagen en la que posó con el cantante.

Luego compartió un video de una de las actuaciones de Savi, acompañado por un mensaje: “Emocionada de escuchar al tenor Martín Savi que sorprendió a todos con su maravillosa voz. Fue una noche mágica y llena de emociones. Gracias por el amor”.

En las imágenes se puede ver al cantante interpretando “Santa Lucia”, la clásica canción napolitana, ante la atenta mirada de los invitados. Al finalizar, la mesa lo ovacionó y Laetitia, visiblemente emocionada, repitió: “Qué bendición de Dios, una bendición de Dios”.

La princesa también publicó una fotografía en la que aparece soplando las velitas y volvió a agradecer a quienes se encargaron de organizar la celebración.

“Una vez más, gracias de todo corazón a los que me abrazaron con tanto amor en una de mis noches preferidas. No pensaba festejar, pero mis amigos me sorprendieron. Hicieron que mi día fuera inolvidable”, escribió.

Y agregó: “Gracias a los que estuvieron en mi mesa y a los que leen este posteo, porque ustedes también forman parte de mi vida. Tengo el corazón agrandado de tantos latidos de amor”.

En la selecta mesa estuvieron algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos Lucía Uriburu, Graciela Rompani, Mariana Dardano, Héctor Maugeri, Francisco Uriburu, Diego Banfi, Carlota Ronchietto, Gustavo Gonzales y Flavia Fernández.

Entre los regalos que recibió hubo uno especialmente emotivo. En una de sus historias, Laetitia mostró un retrato de Begonia, su querida mascota, a quien definió como “la mimada de la noche”.

Laetitia y Héctor Maugeri, junto al cuadro de su amada Begonia.

“Gracias @dibucars por captar su dulce mirada”, escribió junto a la imagen del cuadro. Poco después compartió un video en el que posó junto al retrato y a Héctor Maugeri, conductor y exdirector de la revista Caras, responsable del regalo.

“Qué sorpresa”, expresó D’Arenberg mientras mostraba emocionada el obsequio.

Luego, compartió un último video bajo el título “final de una noche mágica”. Allí, rodeada por sus seres queridos, volvió a expresar gratitud por la sorpresa y por la presencia de todos. “De todo corazón, es un placer de que estén acá. Estoy muy feliz. Gracias”, dijo.

Como respuesta, desde la mesa comenzaron los gritos de aliento: “Olé, olé, olé, Leti, Leti”. Entre risas, Laetitia disfrutó de la ovación y cerró así una celebración que, según sus propias palabras, terminó convirtiéndose en una de sus noches preferidas.