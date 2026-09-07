Influencer mexicana confirmó ruptura con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres: "Es el peor año de mi vida"

La influencer mexicana Alana Flores confirmó el fin de su relación con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres, una de las parejas más seguidas en el mundo del fútbol y las redes sociales.

La creadora de contenido dio la noticia durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde habló por primera vez de la ruptura y dedicó palabras de afecto al defensor de la selección uruguaya, recientemente transferido al Celta de Vigo de España.

"Me han preguntado mucho por Sebastián. La verdad es que estoy súper contenta por él", expresó Alana al referirse al nuevo desafío profesional del jugador.

La influencer recordó el tiempo que compartieron juntos y aseguró que la separación se dio en buenos términos. "Juntos vivimos, creo, los momentos más importantes hasta ahora de nuestras vidas. Estoy muy agradecida, no guardo ningún tipo de rencor y le deseo todo el éxito del mundo", dijo.

Alana también destacó que uno de los grandes objetivos de Cáceres era dar el salto al fútbol europeo y celebró que haya podido concretarlo. "Estar en Europa era lo que él más quería y verlo desde acá cumpliendo su sueño es algo muy, muy bonito. Le agradezco y le deseo todo lo mejor", afirmó.

En los últimos días, Sebastián Cáceres dejó el América de México, club con el que conquistó varios títulos, para incorporarse al Celta de Vigo en el mercado de pases de verano de LaLiga. Sin embargo, Alana no confirmó si ese cambio de país fue el motivo de la separación.

Durante la transmisión, la influencer también hizo un balance de su presente personal y reconoció que 2026 ha sido un año especialmente difícil para ella.

ALANA ROMPIÓ EL

SILENCIO 💥🙌🏼



La influencer Alana Flores habló sobre su ruptura con Sebastián Cáceres y le dejó un mensaje de agradecimiento por todo lo vivido 🤍 pic.twitter.com/GTbtYm7LzO — La Octava Sports (@laoctavasports) September 6, 2026

"Considero que este ha sido el peor año de mi vida, pero también el que más cosas me ha dejado para aprender", sostuvo. Y agregó: "Estoy muy feliz con la versión que soy ahora, porque tal vez para encontrar a esa Alana que había perdido me tocó perder absolutamente todo".

La pareja había hecho pública su relación meses atrás y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas entre los seguidores del fútbol mexicano y uruguayo, combinando la popularidad de Cáceres como futbolista y el enorme alcance de Alana Flores en las plataformas digitales.