Es oficial: Sebastián Cáceres se convirtió en nuevo futbolista del Celta de Vigo y así fue presentado

Sebastián Cáceres, que disputó la Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos con la selección de Uruguay, se convirtió en nuevo futbolista del Celta de Vigo de España. Su contrato con el club gallego será hasta junio de 2030.

“¡Sebastián Cáceres, nuevo jugador del Celta!”, así inicia el comunicado del elenco español para informar sobre el arribo del exjugador de Liverpool. “Acuerdo alcanzado con el @ClubAmerica para el traspaso del defensa —internacional con Uruguay—, que llega a Vigo con un contrato hasta junio de 2030”, añade.

Por último, deja el siguiente mensaje: “Bienvenido”. De esta manera, Cáceres tendrá su primer periplo por el fútbol del Viejo Continente luego de disputar seis temporadas con el conjunto mexicano y haber ganado tres títulos (los Torneos Apertura 2023-2024 y 2024-2025 y el Torneo Clausura 2023-2024).

El zaguero de 27 años arriba al elenco español tras su participación en el Mundial 2026 con la selección que dirigía el argentino Marcelo Bielsa. Cáceres estuvo presente en los tres encuentros de Uruguay por el Grupo H de la Copa del Mundo: el 1-1 ante Arabia Saudita, el 2-2 contra Cabo Verde y la caída 1-0 ante España.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

Cáceres pudo llegar a ser compañero de otro uruguayo con pasado en la selección y fue Matías Vecino. El exjugador de Nacional no continuó en el Celta de Vigo debido a que rescindió su vínculo con la intención de que ambas partes salgan favorecidas.

ÚLTIMA HORA 🚨 Actualización do número de Carnés Celtistas. Xa somos 46.066… +1 🇺🇾 pic.twitter.com/tUzrR9Qctd — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

Según pudo confirmar Ovación con fuentes cercanas al futbolista, el equipo gallego no atraviesa su mejor momento desde el punto de vista económico y "necesitaba espacio salarial para poder fichar" y eso se sumó a una intervención que deberá llevarse a cabo el mediocampista.

Vecino debía realizarse una artroscopia de limpieza en la rodilla luego de unos problemas que se presentaron en la pretemporada y la recuperación le demandará unos tres meses, por lo que no volvería a jugar hasta 2027 y de esta forma libera un cupo para el equipo español.

A su vez, quedará libre de acción por lo que en su regreso mantendrá la ficha en su poder para poder negociar con cualquier club que le presente una oferta que sea seductora.

La despedida de Vecino del Celta de Vigo

Matías Vecino y el saludo a los hinchas de Celta de Vigo. Foto: @vecino.

Tras hacerse oficial la rescisión del contrato, Vecino se expresó en sus cuentas oficiales manifestando su agradecimiento a la institución a la que defendió durante 12 partidos entre Liga de España y UEFA Europa League donde cayó en cuartos de final ante el futuro finalista, Friburgo de Alemania.

"Celtistas: Ha sido una experiencia breve, pero intensa y llena de aprendizaje. Desde el primer momento en que llegué a Vigo me sentí muy cómodo y a gusto en el Club. La calidez humana del staff, de mis compañeros y de todo el personal que trabaja en Afouteza me hizo sentir como en casa", inició Vecino en un comunicado el pasado 21 de agosto.

"Me duele mucho no poder acompañarlos esta temporada. Lamentablemente, tuve que solucionar un pequeño problema físico que surgió durante la pretemporada y que me impedía estar disponible en el inmediato. Quiero agradecerles de corazón por el cariño y el apoyo recibido durante este tiempo, y desearles el mayor de los éxitos. Ojalá sea una temporada aún mejor que las anteriores", agregó el futbolista surgido en Central Español.

Antes de despedirse se manera afectuosa: "Un abrazo grande y gracias por todo. Matías". Ahora el destino dirá en qué club continuará su carrera el volante uruguayo que quedó libre y podrá negociar con cualquier club para el año próximo.