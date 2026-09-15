Una uruguaya buscó la mejor tortilla de Madrid y los rechazos que recibió hicieron viral el video: "Mala idea"

Para Vale Sulca, encontrar una recomendación en Madrid terminó convirtiéndose en una misión bastante más complicada de lo esperado. La influencer uruguaya recorrió las calles de la capital española con su cámara y les preguntó a distintas personas dónde podía comer la mejor tortilla de España.

La respuesta no fue la que esperaba. En lugar de conseguir una lista de bares y restaurantes para visitar, Sulca se encontró con varios locales que no le prestaron atención, no quisieron detenerse a responderle o directamente siguieron con su camino.

La creadora de contenido registró el recorrido en un video que luego compartió en sus redes sociales. La idea era sencilla: aprovechar su paso por Madrid para preguntarle a quienes viven o trabajan allí cuál es el lugar indicado para probar una buena tortilla. Con el celular en mano, Sulca comenzó a acercarse a diferentes personas. Sin embargo, conseguir una respuesta concreta resultó bastante más difícil de lo que había imaginado.

La escena se repitió durante buena parte del recorrido: la uruguaya intentaba hacer su consulta y no siempre encontraba del otro lado la misma predisposición para conversar. “Hay muchos sitios, pero ahora mismo no se me ocurre”, respondió uno de los primeros consultados.

Lejos de abandonar rápidamente, Sulca continuó recorriendo la ciudad en busca de alguien que pudiera ayudarla a resolver el desafío. El video muestra justamente ese contraste entre una pregunta que parece fácil de responder y la cantidad de personas que no se detuvieron a hacerlo.

Después de varios rechazos, la creadora de contenido concluyó “Me retiro, pero la tortilla fue mala idea”. Incluso recordó que inicialmente había pensado en consultar directamente a ChatGPT para encontrar recomendaciones.

Los únicos que se mostraron dispuestos a conversar con ella fueron dos argentinos, aunque tampoco pudieron darle uan recomendación certera.

La publicación de la influencer uruguaya no tardó en llamar la atención de sus seguidores, que reaccionaron especialmente a la actitud de las personas a las que intentó consultar. “Me quedé en el video para no dejarla sola”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Muy malos tratos e indiferencia con los turistas. Me pasó mucho en Madrid”.

Entre los comentarios aparecieron usuarios que se identificaron con la situación y otros que aprovecharon para recomendar lugares donde probar tortilla en Madrid, como los locales La Primera, Pez Tortilla y Casa Dani. También hubo quienes discutieron si la actitud de los transeúntes era una particularidad de la ciudad o simplemente el resultado de intentar entrevistar personas en la calle.