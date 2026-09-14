Viviana Ruggiero contó por qué su vida está marcada por la salud mental y se quebró al aire con una sorpresa

Viviana Ruggiero pasó por Protagonistas (Del Sol) para un mano a mano sensible e íntimo con Leo Sanguinetti. Durante la entrevista abordó distintos aspectos de su vida: desde su deseo firme de ser madre y su nuevo videopodcast Nada está resuelto, que realiza junto a sus amigas y colegas Malena Castaldi y Romina Andreoli, hasta su infancia, el vínculo con su familia, las crisis que atravesó, su separación y su relación actual con Santiago, a quien definió como su hogar y aprendizaje.

Uno de los momentos centrales de la charla llegó cuando habló de su vínculo con la terapia y de cómo la salud mental atraviesa su historia familiar. Ruggiero contó que hizo un gran trabajo en terapia vinculado a la historia de las mujeres de su familia y a lo que significaba para ella la maternidad.

Luego de un "fuerte proceso interno", explicó, llegó el deseo de ser madre. "Veremos si sucede o no", expresó la periodista de Telenoche (Canal 4).

Aunque en algún momento temió arrepentirse de la decisión tomada, aseguró que hoy siente que eso no sucederá. La reflexión la llevó directamente a hablar de la importancia que tuvo la terapia en este proceso.

La emoción de Viviana Ruggiero al escuchar a su psicóloga

Ruggiero reconoció que durante una etapa "no estaba ni ahí con la terapia", porque sentía que no necesitaba ese espacio. Le alcanzaban las conversaciones y análisis que compartía con sus amigos, hasta que atravesó "una crisis mega profunda" y decidió comenzar a ir a una psicóloga.

"Sentí que era un espacio fundamental y ahora soy evangelizadora de la terapia pero lo tuve que experimentar para darme cuenta", indicó.

Al regresar de la pausa, Sanguinetti le mostró imágenes del cumpleaños de 15 de Ruggiero, en las que aparecía junto a sus abuelos maternos, Pedro y Nelda. Ambos marcaron profundamente su vida, ya que Viviana convivió con ellos durante años.

"Mi abuelo se volvió una figura súper central. Desde chiquita me demostró ese amor a la vida", expresó. Según contó, su abuelo le enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas incluso cuando todo estuviera mal. "Ese fue su legado", señaló.

Como sus padres trabajaban mucho, Pedro pasaba gran parte del día con ella. Al hablar de su abuela Nelda, Ruggiero explicó cuánto influyó su historia en la manera en que ella entiende la salud mental.

"Siento que soy una persona que estuvo marcada durante toda su vida por el tema de la salud mental, obviamente por mi abuela, porque a raíz de ella mi madre me pudo enseñar que la cabeza se enferma igual que la panza y que es importante hablar del tema", expresó.

En la etapa final de la vida de su abuela, el deterioro llegó a un punto en el que ya no reconocía a Viviana. Recordar ese momento, contó, la "partió al medio".

Durante su adolescencia y juventud, además, estuvo muy cerca de situaciones vinculadas al suicidio. Personas cercanas a ella o a gente que quería mucho se quitaron la vida.

"Me tocó en facultad perder a una amiga y tuve muy cerca el suicidio. Después me tocó acompañar a Flo y a Fio en ese proceso de perder una amiga y decís, 'qué viaje, por qué esto siempre está en mi vida de alguna manera'. Y yo soy de las que cree que hay que hablar", reflexionó.

En ese sentido, destacó el proceso que hizo su madre para aprender a lidiar con las distintas situaciones que atravesó la familia. Recordó especialmente una conversación que tuvieron el año pasado, mientras su madre estaba internada, en la que pudieron hablar sobre cómo ambas habían vivido y procesado la salud mental dentro de la familia.

"Mi vieja hizo un trabajo bastante profundo y en ese momento le tocaron desafíos importantes que los encaró y me pudo transmitir eso. Siento que me dejó un buen aprendizaje en ese sentido. Soy una defensora de que la cabeza se enferma igual que la panza y que hablar del tema es importante", señaló.

Ruggiero contó que tuvo una única terapeuta en su vida, a la que comenzó a ver en 2020, y que su psicóloga representa para ella "un lugar súper seguro"."Hace bastante que voy y me decía que llega un tiempo que esto se termina. Y yo le decía, por favor, no me dejes'", bromeó.

Si bien no le tiene miedo al alta, reconoció que la terapia se convirtió en un espacio tan propio que lo defiende y quiere. Y fue justamente su psicóloga, Cecilia, quien terminó protagonizando uno de los momentos más emotivos de la entrevista.

Sanguinetti la sorprendió con un audio de su terapeuta. "Pensar en vos es pensar en transformación, en expansión pero sobre todo en valentía. En esa valentía que tenés a la hora de sostenerte y de sostener estos procesos importantes de transformación. Es un placer acompañarte. Estoy tremendamente agradecida por ser parte de estos procesos de transformación que requieren tanta valentía", le dijo Cecilia.

Conmovida y entre lágrimas, Ruggiero quedó completamente sorprendida. No esperaba escuchar a su terapeuta durante la entrevista y se quedó sin palabras. "No puedo creer que la hayas hecho hablar. Ceci es un sol. Agradezco mucho habérmela cruzado. Me ha llevado a lugares súper profundos", expresó.

Luego reconoció que durante la charla habían aparecido varios temas en los que podría haberse quebrado, pero eran situaciones que podía anticipar. La intervención de Cecilia, en cambio, la tomó completamente desprevenida. "Me la hiciste", le dijo entre lágrimas a Sanguinetti.

Volver a apostar al amor

Viviana Ruggiero y su novio Santiago en Costa Rica. Foto: @viviruggiero

Sobre el final de la entrevista, Ruggiero también habló de la separación que atravesó y de cómo fue volver a enamorarse con Santiago, su actual pareja.

Contó que se conocieron hace tres años en un parque ubicado frente al lugar donde hoy conviven y que la relación significó para ella volver a apostar al amor, aunque desde un lugar diferente. "Hemos construido un vínculo de aprendizaje constante. No quiero romantizar tampoco la pareja", indicó.

Admitió que ser pareja y convivir no siempre es sencillo, aunque ambos decidieron apostar por ese camino. "Es muy divertido compartir la vida con Santi y muy desafiante con él. Qué hombre", expresó.

Además de ser su pareja, Santiago es su profesor de surf y, según contó Viviana, también es muy exigente. "Y vos como devolución, en la primera semana, lo invitaste a juntar berberechos", le recordó Sanguinetti. Entre risas, Ruggiero respondió: "Fue una prueba de amor".

Después llegó otra sorpresa: un audio de Santiago, quien le agradeció por su paciencia y cariño, pero especialmente por las experiencias que comparten. "Te valoro y te elijo en este hermoso camino", le dijo.

Viviana definió a Santiago como "un personaje hermoso" y volvió a mostrarse agradecida por compartir con él este momento de su vida. "Hace la vida más linda y más divertida", concluyó.