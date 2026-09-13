Castaldi, Ruggiero y Andrioli estrenaron ciclo con confesiones sobre amor y pareja: ¿se revisa celular del otro?

Nada está resuelto, el nuevo videopodcast de las periodistas y amigas Malena Castaldi, Romina Andrioli y Viviana Ruggiero, tuvo su primera entrega con una conversación sobre los vínculos amorosos que dejó confesiones personales y varios disparadores para el debate.

Las comunicadoras, que en televisión trabajan en pantallas diferentes —Castaldi en Telemundo, Andrioli en Subrayado y Ruggiero en Telenoche—, se reunieron para este proyecto independiente con la intención de trasladar al formato audiovisual el tono distendido de sus charlas de amigas.

Para el estreno recibieron al psicoterapeuta argentino Alejandro Schujman y plantearon una pregunta como eje del episodio: “¿Sabemos estar en pareja?”. Lejos de la formalidad, sentadas en un living y con copas de vino, las periodistas y el invitado conversaron sobre el amor, la convivencia, las nuevas formas de relacionarse, las aplicaciones de citas, la monogamia, las parejas abiertas, la soledad y la sexualidad.

Uno de los momentos más distendidos llegó cuando apareció un dilema clásico de las relaciones: ¿el celular de la pareja se revisa o no se revisa?

Schujman fue categórico y respondió que no. Romina Andrioli aseguró que nunca había revisado el teléfono de una pareja. “Te juro”, insistió ante la pregunta de Viviana Ruggiero.

Malena Castaldi, en cambio, contó una experiencia diferente. “Yo revisé y no me arrepiento de haber revisado”, confesó. La periodista explicó que tenía sospechas, buscó en el teléfono y encontró aquello que confirmaba sus dudas. Según relató, ese descubrimiento terminó siendo determinante para abandonar aquella relación.

Romina Andrioli, Viviana Ruggiero y Malena Castaldi. Fotos: Daniela Scapusio y Cristian Bentancor

“Revisé ante la duda y encontré. Fue lo que desencadenó la salida de ese lugar”, recordó.

Schujman introdujo entonces un matiz. Diferenció la revisión compulsiva, producto de los celos o la inseguridad, de una situación en la que existen indicios concretos de que algo sucede. De todos modos, sostuvo como principio que el teléfono ajeno no debería revisarse y advirtió sobre las dinámicas tóxicas que pueden instalarse cuando la desconfianza se vuelve sistemática.

El especialista también abordó otros fenómenos de los vínculos actuales. Habló de las situationships, relaciones difíciles de definir y sin compromisos demasiado claros, y cuestionó el funcionamiento de las parejas abiertas. Según aseguró a partir de su experiencia profesional, no conoce casos de este tipo en los que, a largo plazo, ninguna de las partes termine sufriendo.

También se mostró crítico con las aplicaciones de citas y la lógica de consumo que, a su entender, pueden introducir en las relaciones humanas. A la vez, planteó que el enamoramiento inicial inevitablemente se transforma y que “con el amor no alcanza” para sostener una pareja: una vez pasada la primera etapa, comienza el trabajo cotidiano de construir el vínculo.

Schujman también recordó su propia experiencia después de divorciarse tras 20 años de matrimonio y la importancia que tuvo aprender a transitar la soledad. Para el especialista, poder estar bien con uno mismo permite luego elegir una relación desde el deseo y no solamente desde la necesidad de tener compañía.

"Siento que es el momento en el que menos estamos teniendo sexo"

Hacia el final del episodio, Viviana Ruggiero puso sobre la mesa otro asunto. La periodista compartió su impresión de que, a pesar de la permanente exposición de cuerpos y contenidos eróticos, esta podría ser una época en la que las parejas mantienen menos relaciones sexuales.

“Siento que es el momento en el que menos estamos teniendo sexo”, expresó la periodista.

Schujman coincidió con la percepción. El psicoterapeuta habló de una paradoja contemporánea: mientras existe una fuerte exposición del erotismo en redes sociales, entiende que se ha debilitado la intimidad genuina. “Hay mucho coqueteo, mucha histeria”, señaló, y sostuvo que en algunos casos aparece un sexo que calificó como “vacío”, alejado de la química y del conocimiento profundo del otro.

El primer episodio de Nada está resuelto terminó, justamente, con una reivindicación del encuentro afectivo y físico. Entre risas y copas levantadas, las periodistas y su invitado cerraron la charla con un brindis: “Por más amor y más sexo”.