Tres figuras de diferentes informativos se unen y estrenan proyecto digital que nació de su amistad

Las periodistas Viviana Ruggiero, Romina Andrioli y Malena Castaldi comparten desde hace 20 años una amistad que ahora tendrá también un espacio de comunicación propio. Las tres periodistas se unieron para crear Nada está resuelto, un videopodcast que se estrenará este jueves 10 de setiembre a través de YouTube y Spotify.

Actualmente las comunicadoras integran las pantallas de los canales privados de la televisión uruguaya. Ruggiero forma parte de Telenoche (Canal 4), Andrioli de Subrayado (Canal 10) y Castaldi de Telemundo (Canal 12). Lejos de esa competencia televisiva, la amistad que mantienen desde hace dos décadas fue el punto de partida para desarrollar un espacio en conjunto en clave digital.

Castaldi, además, estrenó en julio En Clave País, la propuesta periodística matinal de El País, de 10:00 a 11:00.

Malena Castaldi, conductora de En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

La idea de Nada está resuelto venía madurando desde hacía tiempo. Las periodistas buscaban trasladar a un formato audiovisual aquellas conversaciones que suelen mantener en privado y abordar asuntos cotidianos que las interpelan tanto a ellas como a buena parte de su generación.

Así nació Nada está resuelto, cuyo primer ciclo estará compuesto por seis episodios. Entre los temas que pasarán por la mesa aparecen la pareja, la maternidad, la amistad, el paso del tiempo, la llegada a la década de los 40 y el propósito personal, entre otros.

La propuesta apunta a conservar el tono de una charla entre amigas, con intercambio de opiniones, recuerdos, experiencias y anécdotas. En cada entrega se incorporará además un invitado, cuya identidad se mantendrá como sorpresa hasta cada estreno, para aportar su mirada y sus propias vivencias sobre el tema planteado.

“Queríamos abordar temas que nos interesan y nos atraviesan a la mayoría, pero del modo en que lo hacemos en nuestras charlas íntimas de amigas”, explicaron sobre el espíritu del nuevo espacio.

Fotos: Daniela Scapusio y Cristian Bentancor



El primer episodio estará disponible este jueves 10 de setiembre y, a partir de entonces, se publicará una nueva entrega cada 15 días. Los capítulos completos podrán verse y escucharse en YouTube y Spotify, mientras que Instagram y TikTok concentrarán fragmentos y algunos de los mejores momentos.

Las redes sociales tendrán además un papel importante en la propuesta. La intención de Ruggiero, Andrioli y Castaldi es generar un intercambio con la audiencia y que quienes sigan el ciclo puedan sumarse a las conversaciones que se abren en cada capítulo.

La idea y realización de Nada está resuelto pertenece a las tres periodistas. La producción audiovisual está a cargo de Hint Films, con Jorgelina Sánchez Cor en la producción ejecutiva, Mauricio Rodríguez en la gestión de redes sociales, Carolina Carrara en estilismo y Dahiana Di Vito en maquillaje.

Después de dos décadas de amistad y con carreras que hoy las encuentran en tres pantallas diferentes, Ruggiero, Andrioli y Castaldi abren así una nueva etapa juntas.

